Topvechter Rico Verhoeven en bokslegende Oleksandr Usyk leveren zaterdagavond in Egypte een zogeheten crossover-gevecht. Verhoeven is immers al 12 jaar alleen een kickbokser geweest, maar de Brabantse vechtmachine wil het nu gaan maken in het boksen. Ook voor zijn verloofde Naomy van Beem zijn het spannende dagen.

Op Instagram liet Van Beem daags voor de grote clash een liefdevol bericht achter voor Verhoeven, die bij Glory keer op keer zijn wereldtitel in het zwaargewicht verlengde. "Geniet ervan, my love. Want later ga je hierop terugkijken en beseffen dat dit het begin was van alles waar je zo hard voor hebt gewerkt", schreef Van Beem.

"Ik hou van je. We gaan er vol voor", besluit de grote liefde van Verhoeven. Zij is uiteraard van de partij nabij de piramides van Gizeh, om haar partner aan te moedigen. Verhoeven reageerde zelf met een net zo lief antwoord: "Kan dit allemaal niet zonder jou."

Druk

In gesprek met De Telegraaf geeft Van Beem aan hoe het voor haar is om in Egypte te zijn, bij de piramides van Gizah. "Het is erg druk, maar wel heel mooi, toch?", zegt ze. "Een mooi moment. Ik ben alleen maar enthousiast. Het is leuk voor Rico, natuurlijk."

Maandag reisde ze af naar Noord-Afrika om Verhoeven te steunen. "Eerlijk gezegd was hij heel kalm", vertelt ze. Zelf is ze wel zenuwachtig. "Het blijft spannend, het blijft een gevecht. Gezonde spanning", geeft ze aan. Ze weerspreekt de mythe dat vechters in de opbouw naar een groot gevecht slecht gehumeurd zijn. "Dat is echt niet zo. Natuurlijk heeft hij zijn momentjes, maar hij is nog steeds ontzettend lief, behulpzaam en attent. Hij doet wat minder in huis, maar hij is ook nu hier in Egypte, natuurlijk."

Kok

Ze hangen niet de toerist uit in Egypte. "We zijn er voor hem, daarom zijn we hier", legt ze uit. "Het zou leuk zijn om een moment te hebben samen, lekker uit eten gaan. Maar we eten wat hij eet. De kok is mee", zo geeft ze aan dat Verhoeven zich tot in de puntjes heeft voorbereid op de clash.

