Rico Verhoeven (36) doet vrijwillig afstand van zijn wereldtitel. De 36-jarige King of Kickboxing was maar liefst twaalf jaar lang wereldkampioen, maar aan die periode komt nu een eind. Daarnaast heeft hij zijn contract laten ontbinden bij Glory.

Dat vertelt Verhoeven aan De Telegraaf. De Brabander stopt niet in de vechtstport, maar gaat zijn grenzen verleggen buiten de kickboksorganisatie.

"Als kickbokser heb ik de sport alles gegeven", laat de vechtsporter weten in Londen. "Op zestienjarige leeftijd stond ik al tegen volwassenen, samen met mijn trainer Dennis Krauweel heb ik de afgelopen twintig jaar een geweldige reis gemaakt met vele hoogtepunten. En nog zijn we niet op de eindstemming. Maar de reis gaat verder buiten Glory."

Volgens De Telegraaf vertrekt Verhoeven bij de bekende organisatie omdat ze het niet eens werden over de koers van Glory en de sportieve toekomst van Verhoeven. Wat de man die in 2013 wereldkampioen werd en die titel 14 keer met succes verdedigde nu gaat doen, is nog niet bekend. "De toekomst kan nog alle kanten op, misschien komt er ooit een terugkeer bij Glory, maar voor nu is dat hoofdstuk afgesloten."

Wel is duidelijk dat hij die titel, die hij maar liefst 4418 dagen bij zich droeg, vrijwillig heeft ingeleverd.

Verhoeven is de grootste kickbokser die afscheid neemt bij Glory, maar zeker niet de enige. Zo vertroek Tyjani Beztati eerder dit jaar. Enkele weken geleden won de voormalig Glory-kampioen overtuigend zijn eerste MMA-wedstrijd. Daarnaast verruilde Donegi Abena het kickboksen voor het boksen. Daar stond de Glory-terugkeer van Errol Zimmerman en Ismael Lazaar tegenover.

