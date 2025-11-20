VECHTSPORT
Einde van een tijdperk: de twaalf jaar van Rico Verhoeven als wereldkampioen bij Glory

Redactie Sportnieuws.nl • 17:30, 20-11-2025 / Laatste Update: 18:03, 20-11-2025
Rico Verhoeven na het gevecht met Jamal Ben Saddik © Getty Images
Rico Verhoeven heeft donderdag afstand gedaan van zijn troon. Na liefst twaalf jaar als wereldkampioen zwaargewicht bij Glory geeft hij het stokje door. Nog nooit was er een vechtsporter zo lang wereldkampioen. Dit is Rico Verhoeven door de jaren heen.

De inmiddels 36-jarige Verhoeven vecht al sinds 2005 op professioneel niveau. In 2012 trad hij voor het eerst aan tegen Daniel Ghita, die op dat moment de wereldtitel in handen had. Verhoeven versloeg de Roemeen in de finale van het Heavyweight World Championship. Dat leverde hem nog niet het wereldkampioenschap op.

Om die reden stonden zij in 2014 weer tegenover elkaar. Op 21 juni won Verhoeven van Ghita en kroonde hij zich voor het eerst tot wereldkampioen. Daarna verloor The King of Kickboxing nog één keer: in China bleek de Belarussische Andrey Gerasimchuk te sterk. Gelukkig voor de Nederlander ging die partij niet om een titel.

Jamal Ben Saddik

Vervolgens vocht Verhoeven vier keer op rij om zijn titel te verdedigen. Errol Zimmerman, Benjamin Adegbuyi (tweemaal achter elkaar) en Mladen Brestovac werden in 2015 en 2016 verslagen. De vechter uit Bergen op Zoom mocht het daarna wat partijen iets rustiger aan doen (hij knokte wel tegen Badr Hari), waarna hem in 2017 een nieuw titelgevecht wachtte. Tegenstander: Jamal Ben Saddik.

Hij versloeg hem met een trap tegen het hoofd. Daarna moesten ook Brestovac (opnieuw), Guto Inocente en Badr Hari eraan geloven. Laatstgenoemde moest in de derde ronde opgeven met een beenblessure. In 2021 deed Verhoeven mee aan Glory Heavyweight Championship, waarin hij Tarik Khbabez in de finale versloeg.

Later dat jaar versloeg hij opnieuw Ben Saddik in de strijd om de titel. Bijna was Verhoeven zijn status kwijt, want de Belgische Marokkaan maakte het hem héél lastig. Het leverde de Nederlander onder andere een dik rood oog en een flinke snee op zijn wang op. Toch won hij uiteindelijk op technische knock-out

Levi Rigters

Tariq Osaro, Levi Rigters en Artem Vakhitov waren de laatste vechters die het mochten proberen, maar ook zij kregen Verhoeven niet omver. En nu neemt hij - na liefst veertien gewonnen titelgevechten - afscheid van Glory. Verhoeven is met recht The King of Kickboxing en dat zal hij ook nog heel lang blijven.

Alle titelgevechten van Rico Verhoeven op een rij

  • 2014 (Glory 11) | Gökhan Saki | jurybesluit

  • 2014 (Glory 11) | Daniel Ghita | unaniem jurybesluit

  • 2014 (Glory 17) | Daniel Ghita | unaniem jurybesluit

  • 2015 (Glory 19) | Errol Zimmerman | beenblessure

  • 2015 (Glory 22) | Benjamin Adegbuyi | unaniem jurybesluit

  • 2015 (Glory 26) | Benjamin Adegbuyi | knock-out

  • 2016 (Glory 28) | Mladen Brestovac | unaniem jurybesluit

  • 2016 (Glory 33) | Anderson Silva | technische knock-out

  • 2018 (Glory 54) | Mladen Brestovac | unaniem jurybesluit

  • 2018 (Glory 59) | Guto Inocente | unaniem jurybesluit

  • 2019 (Glory 74) | Badr Hari | technische knock-out

  • 2021 (Glory 79: Collision 3) | Jamal Ben Saddik | technische knock-out

  • 2023 (Glory Collision 6) | Tariq Osaro | unaniem jurybesluit

  • 2024 (Glory Collision 7) | Levi Rigters | unaniem jurybesluit

  • 2025 (Glory 100) | Artem Vakhitov | unaniem jurybesluit

