Veel prominenten in de bokswereld vielen de afgelopen weken over elkaar heen om te benoemen dat Jake Paul geen schijn van kans maakt in zijn veelbesproken gevecht tegen bokslegende Anthony Joshua. Er is nu toch een bokser die de verloofde van Jutta Leerdam een lichtpuntje geeft. "Alles kan gebeuren."

De vader van boksers Tyson en Tommy Fury sprak vorige maand nog klare taal richting Paul met betrekking tot zijn gevecht tegen Joshua. John Fury richte zich in een Instagram-post naar de 36-jarige Brit. "Als jullie vechten, dan sla je hem morsdood. Anthony Joshua kan Jake Paul nog met zijn penis knock-out slaan. Als Joshua hem niet knock-out slaat, dan is er sprake van matchfixing."

'Het is een show'

De feiten spreken dan ook niet in het voordeel van Paul. Zijn tegenstander is namelijk drievoudig wereldkampioen boksen bij verschillende organisaties en kroonde zich in 2012 tot olympisch kampioen. Paul is zelf vijf jaar actief in de vechtsport en heeft slechts negen overwinningen achter zijn naam. Zijn meest befaamde winst boekte de 28-jarige Amerikaan vorig jaar tegen bokslegende Mike Tyson.

De op papier ongelijke kansen zorgde er ook voor dat er veel kritiek kwam op het duel. Zo bestempelden velen het gevecht als een commerciële show. Ook de Bulgaarse topbokser Kubrat Pulev zet zijn vraagtekens bij het duel. "Het is absoluut geen echt gevecht. Het is meer een show", zo vertelt hij tegen de Engelse krant The Sun.

'Ik geef hem een kans'

Toch geeft de wereldkampioen zwaargewicht bij de WBA (World Boxing Association) Paul een kans in zijn gevecht tegen Joshua. "Het blijft boksen, alles kan gebeuren." Pulev komt dan ook met advies voor de verloofde van Leerdam, ondanks dat hij zelf door de Brit knock out werd geslagen in 2020. "Gewoon naar voren gaan en verdedigen."

Veelbesproken duel

Het veelbesproken gevecht tussen Paul en Joshua vindt plaats in Miami en begint in Nederlandse tijd op zaterdagochtend 20 december om 02.00 uur. Het duel wordt live uitgezonden op streamingdienst Netflix.