Jake Paul en Anthony Joshua stappen op 19 december de ring in. De Amerikaanse vechter en entertainer moest op het laatste moment een nieuwe tegenstander zoeken, maar dat het Joshua werd was een verrassing voor velen. De Britse bokser heeft zich al bewezen op het hoogste niveau. Hij onthult nu waarom hij toch het duel aan gaat.

Paul, de influencer die bokser werd, vocht tot nu toe tegen andere influencers, oudere of gepensioneerde MMA-vechters en voormalige boksers, waaronder de bijna 60-jarige Mike Tyson. Nu, in zijn 14e profgevecht, maakt Paul een enorme stap omhoog in niveau.

Op 19 december staat Paul in het Kaseya Center tegenover Joshua, de voormalig tweevoudig wereldkampioen zwaargewicht en Olympisch kampioen van 2012. De 36-jarige Joshua vocht nog in zijn laatste wedstrijd van 2024 om een wereldtitel en wordt nog steeds gezien als een van de beste zwaargewichten ter wereld.

Paul krijgt de kans om misschien wel de grootste verrassing in de boksgeschiedenis te bewerkstelligen en de wereld te choqueren. Maar wat haalt Joshua hier precies uit, behalve een flink bedrag aan prijzengeld? Er zou een bedrag van 60 miljoen dollar worden uitgeloofd aan beide vechters, ongeacht de uitslag. De Brit vertelt nu zelf waarom de uitdaging aangaat.

Verkoopbaarheid

“In boksen heb je vaardigheden en je hebt verkoopbaarheid,” legt Joshua uit. “Soms kunnen de beste vechters hun talent niet aan de wereld laten zien, omdat televisiezenders niet geïnteresseerd zijn, en fans ook niet. Daarom moeten we de verkoopbaarheid in het vaardigheidsdomein brengen. Daarom probeer ik altijd de aandacht op deze sport te vestigen.”

Wil je meer van Sportnieuws.nl?

Advies aan jonge boksers

Dat is dan ook zijn advies voor opkomende vechters. “Ik zeg altijd tegen jonge boksers: ‘Wacht niet tot je kampioen bent om de wereld te vertellen wie je bent. Dan is het al te laat.’ Je moet mensen zover krijgen dat ze je volgen, zodat wanneer je kampioen wordt, iedereen klaar is om een kaartje te kopen." Ze moeten dus meer aandacht besteden aan hun marktwaarde, ook buiten de ring.

Daarom ziet hij dit als een geweldige kans om zichzelf aan de hele wereld te laten zien en een nog groter publiek te bereiken. Het gevecht met Paul zal op wereldwijd live op Netflix worden uitgezonden. "Als God het wil, doe ik mijn werk, breng ik Jake op spectaculaire wijze ernstige schade toe en win ik. Daarna zal deze hele markt naar mij toekomen, en kan ik me concentreren op andere vechters die pure vaardigheden hebben en deze publiciteit nodig hebben.”

Hoewel wordt verwacht dat Joshua zijn tegenstander met gemakt verslaat, onderschat hij Paul niet. “Ik focus me gewoon op mezelf. Ik ben zelfverzekerd", zegt hij. "Het gaat er niet om wie hij is. Ik ben hongerig naar de overwinning en ik ben hier om tot het einde te vechten."

Reageer en praat mee!