Het is Jake Paul niet gelukt om potten te breken tegenover Anthony Joshua. De verloofde van Jutta Leerdam ging onder toeziend oog van internationale sterren knock-out tijdens het veelbesproken boksgevecht. Lees hier welke celebrities aanwezig waren bij het evenement.

Hoewel hij in de ring weinig te zeggen had, zorgde Paul voor een show tijdens zijn opkomst. The Sun meldde dat de Amerikaan backstage was gespot met rapper 6ix9ine. Dat zou goed kunnen, want Paul liet zijn ringwalk verzorgen door de rapper, die hem live toezong terwijl ze samen met broer Logan naar de ring liepen.

6ix9ine was lang niet de enige aanwezige artiest. Ook songwriter Skye Bishop en rappers als Swae Lee en Rick Ross waren bij het evenement aanwezig.

Bekende sporters

Ook doken er een aantal sporthelden op tijdens het veelbesproken gevecht, onder wie golfer Rory McIlroy, de voormalig nummer één van de wereld. Hij was niet de enige golfer die aanwezig was. Ook de Engelse Ian Poulter dook op tijdens het evenement. Hij zou volgens The Sun gezien zijn op een stoel dichtbij de ring.

De Amerikaanse profbokser Teofimo Lopez werd eveneens gespot, net als honkballer Juan Soto en zijn teamgenoot Starling Marte. Voormalig profbokser Lennox Lewis was ook aanwezig en sloot zich aan voor commentaar bij de bekende presentatrice Kate Scott voor de uitzending op Netflix.

knockdowns en verwoestende knock-out

Vanaf de vijfde ronde kwam Paul in de problemen, toen hij de eerste zware klappen moest incasseren. Joshua vocht met een lach op zijn gezicht omdat hij eindelijk zijn gang kon gaan en zorgde voor twee knockdowns. Na deze ronde vol spektakel barstte er luid applaus los bij het publiek.

De vermoeidheid sloeg toe bij de Amerikaan, die amper meer iets terug kon doen tegen de meervoudig zwaargewichtkampioen. Joshua deelde in ronde zes de fatale klap uit en won met een knock-out.