Jake Paul stapte zaterdagochtend de ring in voor de veelbesproken bokswedstrijd tegen Anthony Joshua. De zwaargewichtkampioen bleek een maatje te groot voor de Amerikaan. De verloofde van Jutta Leerdam werd knock-out geslagen en moest na afloop naar het ziekenhuis.

Voorafgaand aan de wedstrijd werd er al druk gespeculeerd over de kansen van Paul tegen de Brit. Velen dachten dat hij de eerste ronde niet eens door zou komen. Hij hield het echter nog lang vol, maar in ronde vijf sloeg de vermoeidheid toe. Daarna ging het snel. In ronde zes kwam er via knock-out een einde aan het gevecht.

Paul kreeg de fatale klap via de rechter van Joshua. Die belandde vol op zijn gezicht. In eerste instantie leek er geen schade te zijn, maar tijdens het interview van de 28-jarige bleek er toch iets mis. "Ik denk dat mijn kaak gebroken is", sprak hij voelend aan zijn gezicht.

Ziekenhuis

Vervolgens spuugde hij wat bloed. Reden genoeg voor een bezoekje aan het ziekenhuis. Paul is direct na het gevecht is vertrokken en naar het ziekenhuis is gereden. Zijn promoter Nakisa Bidarian bevestigt dat Paul behandeld wordt aan zijn verwonding. Volgens hem zou het herstel vier tot zes weken kunnen duren.

Pijnlijke beelden

Leerdam had nog een ander moment om zich zorgen over te maken in de wedstrijd. Na een worsteling belandde de knie van Joshua in de buik van Paul. Het zag er pijnlijk uit en de commentatoren dachten zelfs even dat het geslachtsdeel van de Amerikaan geraakt werd. Paul kreeg even de tijd om te herstellen. Daarna kreeg hij een waarschuwing van de scheidsrechter dat hij Joshua niet meer mocht vastpakken.

Paul heeft een hoop beelden van het gevecht zelf gedeeld op Instagram. Daar is de klap te zien waarmee uiteindelijk dus zijn kaak werd gebroken. Ook deelt hij bloederige beelden van zijn gebit. "Dit is prima, toch?", schrijft hij daar cynisch bij.

Jutta Leerdam thuis

Leerdam keek het gevecht thuis op tv. Ze was niet aanwezig in Miami vanwege een cruciaal meetmoment in haar eigen topsportcarrière. Vanaf 26 december worden op het OKT de tickets voor de Winterspelen van Milaan verdeeld.