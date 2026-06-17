Ilia Topuria zorgde maandag (Nederlandse tijd) voor een grote schok tijdens UFC Freedom 250. De Spaans-Georgische vechter verloor van Justin Gaethje en liep daarbij ernstige verwoningen op. Topuria werd per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis, maar heeft toch indruk gemaakt met zijn partij.

Door de rake klappen van Gaethje werd het gevecht gestopt. Hij kroonde zich zo tot de nieuwe kampioen, ten koste van Topuria. Hij zorgde met het verslaan van de Spaans-Georgische vechter voor een sensatie in Washington. Om het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten te vieren én zijn eigen tachtigste verjaardag, had president Donald Trump in de tuin van het Witte Huis een octagon laten bouwen.

Gaethje en Topuria sloten de avond af met een partij die er hevig aan toe ging. Het gezicht van Topuria was zwaar gehavend en er werd gevreesd voor ernstig letsel. De 29-jarige moest meteen naar het ziekenhuis om zijn gezondheid te laten checken.

Hart onder de riem

Ondanks zijn nederlaag heeft Topuria veel lof geoogst met zijn doorzettingsvermogen. Zo liet ook Spaanse voetballer Sergio Ramos van zich horen op Instagram. "Vandaag zal het schip harder zeilen, omdat degenen die achterbleven er niet meer zijn. Oh, broeder, degenen die jouw nederlaag vieren, weten niet wat hen wacht. Arme mensen", schrijft hij bij een aantal foto's van hen samen.

'Ik hou van je'

Hij steekt de vechter een hart onder de riem. "De weg die met vastberadenheid wordt afgelegd, heeft bochten, maar houdt het doel vast. Aanpassen, herstellen en doorgaan. Jij bent water, mijn vriend", aldus de verdediger. "We zullen terugkeren en we zullen terugkeren zoals de grote. Ik hou van je."

Het bericht is aangekomen bij Topuria, die al snel een reactie achterlaat. "Ik hou van je broer", laat hij van zich horen.

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