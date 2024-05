'Gelijk laten zien wie de baas is': Glory voegt wereldkampioen als laatste toe aan deelnemersveld Grand Prix

Het voltallige deelnemersveld van de Grand Prix bij het lichtzwaargewicht van Glory is bekend. De vechtsportorganisatie maakte vrijdagmiddag de laatste naam bekend en dat bleek niet de minste. Het ging om de Marokkaan Tarik Khbabez, die in maart wereldkampioen werd door titelhouder Donegi Abena te verslaan.

Het nieuwe achtmanstoernooi van Glory vindt plaats op 8 juni en wordt gehouden in Rotterdam Ahoy. De kaartverkoop voor het toernooi startte vrijdag.

Tarik Khbabez

"Gelijk laten zien wie de baas is", reageerde Khbabez tegenover Sportnieuws.nl over zijn uitverkiezing. "Ik ben er pas een paar uur geleden uitgekomen met Glory, dus ik heb nog niet gekeken naar mijn tegenstanders. Heb de keuze gemaakt om niet mee te doen met de Olympische Spelen en voor Glory te gaan."

Tarik Khbabez maakt in spektakelstuk met Donegi Abena droom waar bij Glory Een langverwachte topper tussen Donegi Abena en Tarik Khbabez kwam zaterdagavond tot zijn climax. De twee vochten om de light heavyweight title. Uitendelijk was het Khbabez die op split decision won en daarmee kampioen Abena versloeg.

De 32-jarige Khbabez pakte in maart de gordel af bij het lichtzwaargewicht van Abena in een gelijkopgaande partij. Volgens de jury landde Khbabez net wat meer stoten dan zijn tegenstander en dus pakte hij de wereldtitel. Voorafgaand aan het gevecht ging het er behoorlijk onrustig aan toe en na de wedstrijd wilde Abena de kersvers wereldkampioen geen hand geven.

Khbabez tegen Rico Verhoeven?

Aan zelfvertrouwen geen gebrek bij Khbabez, want na zijn wereldtitel daagde hij Rico Verhoeven uit, die uitkomt in het zwaargewicht en daar al jarenlang wereldkampioen is. "Met een goede voorbereiding kan ik het wel. Ik ken Rico ook al lang. Vijftien jaar geleden sparde ik met hem en ik heb vroeger ook vaak in het zwaargewicht gevochten. Ik heb tegen grotere jongens gestaan", zei hij destijds.

"Ik wil die partij 100 procent overdoen", verzekerde Khbabez, die al eens vocht tegen Verhoeven. "Eerst de focus op het toernooi, daarna moet ik mijn titel verdedigen en als er een partij (tegen Verhoeven, red.) kan komen zal ik dat zeker doen."

Abena wil revanche

De Surinamer Donegi Abena zal blij zijn met de toevoeging van Tarik Khbabez. Hij wil revanche voor zijn nederlaag in maart. "Uiteindelijk ga ik mijn wereldtitel terughalen, dat is wat écht telt", zei hij tegen het Algemeen Dagblad. Bij de Grand Prix wordt daar overigens om gevochten.

"Ik ben teleurgesteld dat ik mijn titel op deze manier heb verloren en ben sowieso klaar om die wereldtitel terug te pakken. Blijkbaar is de enige manier dat ik mijn tegenstander knock-out moet slaan. Dan is er ook geen mogelijkheid voor de jury om tot een andere uitslag te komen", verzekerde de 26-jarige vechter.

Deelnemers Glory Light Heavyweight Grand Prix

De acht deelnemers van de Glory Light Heavyweight Grand Prix:

Tarik Khbabez (Marokko)

Donegi Abena (Suriname)

Sergej Maslobojev (Litouwen)

Stefan Latescu (Roemenië)

Bogdan Stoica (Roemenië)

Pascal Toure (Frankrijk)

Ibrahim El Bouni (Marokko)

Bahram Rajabzadeh (Azerbeidzjan)

Opvallende aankondiging van Bahram Rajabzadeh na KO-zege op Glory 91 Bahram Rajabzadeh gaat iets bijzonders doen. In maart deed hij nog mee aan de Glory Grand Prix bij de zwaargewichten en na zijn gevecht tijdens Glory 91 in Parijs kondigde hij aan een gewichtsklasse lager ook mee te doen aan zo'n achtmanstoernooi.

Over Rajabzadeh is Abena helder. "Het is duidelijk dat Glory vertrouwen in hem heeft. Hij deed het ook gewoon goed tijdens het zwaargewichttoernooi in maart. Hij is een leuke tegenstander."