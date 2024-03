Rico Verhoeven uitgedaagd door Tarik Khbabez: 'Met een goede voorbereiding kan ik hem aan'

Tarik Khbabez pakte eerder deze maand de titel in het lichtzwaargewicht bij Glory. Hij versloeg in een veelbesproken gevecht Donegi Abena en mag zich dus wereldkampioen kickboksen noemen. Het was in Arnhem een van andere gevechten op de avond waarop Rico Verhoeven het achtmanstoernooi wist te winnen. Voor hem is Khbabez niet bang.

Khbabez, die op zijn zevende van Marokko naar Nederland verhuisde, vecht in de gewichtsklasse onder die van Verhoeven, maar toch kijkt hij uit naar een duel met The King of Kickboxing. "Ik wil een dubbel champ", zegt hij tegen het AD. Dat is een gevecht tussen kampioenen in andere gewichtsklassen.

Verhoeven is al jarenlang de heerser bij Glory, de laatste keer dat hij een gevecht verloor van de organisatie was in 2012. Toch denkt Khbabez dat hij hem aankan: "Met een goede voorbereiding kan ik het wel. Ik ken Rico ook al lang. Vijftien jaar geleden sparde ik met hem en ik heb vroeger ook vaak in het zwaargewicht gevochten. Ik heb tegen grotere jongens gestaan."

De twee vochten ruim drie jaar geleden al eens tegen elkaar, maar dat eindigde in een anticlimax. Khbabez moest tijdens Glory 77 al na de eerste ronde opgeven met een blessure aan zijn hand. Verhoeven had hem in die korte tijd wel al twee keer tegen de grond geslagen.

Rico Verhoeven maakte 'grote, grove fout' tijdens Glory Grand Prix: 'Ik kijk met grote moeite naar deze beelden'' Rico Verhoeven zat zondagavond bij talkshow Renze om terug te blikken op zijn zege tijdens de Glory Grand Prix. De kickbokser vond het moeilijk om naar zijn gevecht te kijken.

Veelbesproken titelgevecht

Op de avond dat Verhoeven de Grand Prix won, pakte Khbabez dus zijn titel. Het duel met Abena zorgde voor een hoop discussie. In de eerste plaats doordat de beveiliging bij een crossfire in aanloop naar het gevecht tussen de twee kemphanen moest komen, maar ook in de ring was er genoeg gespreksstof.



Khbabez won het gevecht uiteindelijk op split decision. Toch was het nog even onzeker of die uitslag wel zou blijven staan, want zijn trainer Maik Polanen stapte tijdens het gevecht kort de ring in. Dat is verboden en zou diskwalificatie kunnen opleveren. Abena zou ook een protest hebben ingediend tegen de uitslag, maar dat voldeed niet aan de voorwaarden en dus bleef de uitslag staan.