Tarik Khbabez maakt in spektakelstuk met Donegi Abena droom waar bij Glory

Een langverwachte topper tussen Donegi Abena en Tarik Khbabez kwam zaterdagavond tot zijn climax. De twee vochten om de light heavyweight title. Uitendelijk was het Khbabez die op split decision won en daarmee kampioen Abena versloeg.

Abena en Khbabez vlogen elkaar in aanloop naar het titelgevecht zowel figuurlijk als letterlijk in de haren. De beveiliging moest uiteindelijk tussen beide vechters komen. Tijdens de staredown een dag voor de clash hielden beide vechters zich in, al wilde Khbabez zijn rivaal Abena absoluut geen hand geven. Bekijk hieronder de beelden.

Eerste ronde getekend door knietjes

De eerste ronde van dit gevecht begon redelijk tam. Abena deelde een paar goede tikken uit met de knie, maar werd door Khbabez aardig in de hoek geforceerd. Uiteindelijk ging Khbabez nog naar de grond vlak voor het eind van de ronde. Abena won deze eerste ronde unaniem, alle juryleden gaven hem tien punten, Khbabez kreeg er negen.

Harde klappen in tweede ronde

Khbabez liet zich niet uit het veld slaan en begon sterk aan de tweede ronde. Maar na een minuutje haalde Abena door terwijl de scheids er al tussen sprong. Khbabez zijn trainer verscheen in de ring en vond dat de scheids moest ingrijpen. Dit deed hij vervolgens ook, hij gaf Abena een punt aftrek. Abena moest dit compenseren met een aantal harde klappen die hij direct na het hervatten van de wedstrijd uitdeelde. Vier van de juryleden gaven de tien punten deze ronde aan Khbabez, een enkel jurylid gaf de tien punten aan Abena.

Abena pakt de derde ronde

Na een gelijke derde ronde was deze ronde meer eenzijdig. Abena werkte Khbabez tweemaal naar de grond. Vooral de tweede val van Khbabez door een trap van Abena was overtuigend. De vijf juryleden gaven hun tien punten allemaal aan Abena.

Khbabez maakt comeback in vierde ronde

Khbabez had iets recht te zetten na de derde ronde. De Marokkaan werkte Abena in de eerste minuut van deze ronde direct tegen de touwen en daar bleef Abena even staan. De Surinamer wist nog een paar rake klappen uit te delen in het restant van deze ronde, maar Khbabez zijn klappen waren zo overtuigend dat vier juryleden tien punten aan hem gaven. Toch ging Abena met een kleine voorsprong de laatste ronde in.

Vijfde ronde zorgt voor vuurwerk

Dit geweldige gevecht eindigde in een heerlijke climax. Khbabez begon opnieuw sterk aan deze ronde, Abena was duidelijk moe geworden. Khbabez wist Abena opnieuw de hoek in te werken, maar hij kwam hier weer uit nadat hij Khbabez zijn bitje uit zijn mond sloeg. Het gevecht werd hierna weer hervat, waarna Abena zichzelf herpakte. Het gevecht was tot op de laatste seconde spannend, maar uiteindelijk trok wist Khbabez het gevecht op split decision te pakken.

Reactie Khbabez

Na het geweldige gevecht reageerde Khbabez tijdens een persconferentie op zijn overwinning: ''Voor mij was er geen discussie over een split decision. Ik heb hem in in zijn achteruit gekregen, dus voor mij was het duidelijk dat ik de betere was.''

De nieuwe kampioen werd ook gevraagd naar de onderlinge spanningen tussen hem en tegenstander Donegi Abena: ''We zijn een voorbeeld voor kleine kinderen. Nu hebben we het als mannen uitgevochten en ik hoop dat hij zich nu over onze spanning heen zet.''