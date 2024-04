Opvallende aankondiging van Bahram Rajabzadeh na KO-zege op Glory 91

Bahram Rajabzadeh gaat iets bijzonders doen. In maart deed hij nog mee aan de Glory Grand Prix bij de zwaargewichten en na zijn gevecht tijdens Glory 91 in Parijs kondigde hij aan een gewichtsklasse lager ook mee te doen aan zo'n achtmanstoernooi.

Rajabzadeh maakte na de verloren Grand Prix in Gelredome bekend van de zwaargewichten over te stappen naar de licht-zwaargewichten. De Azerbeidzjaanse kickbokser won zijn eerste gevecht sinds zijn terugkeer na die Grand Prix. Tijdens zijn gevecht met Kevin Oumar sloeg hij de Fransman knock-out en is hij dus weer in vorm.

Rajabzadeh naar Glory Grand Prix

Dat moet ook, want op 8 juni staat in Rotterdam Ahoy alweer de tweede Grand Prix van het jaar te wachten. Dan brengt Glory weer een achtmanstoernooi, dan met de beste licht-zwaargewichten. Er waren pas vier namen bekendgemaakt die meedoen, maar Rajabzadeh kan in ieder geval erbij op de lijst.

Verloren van Levi Rigters

Op de Grand Prix voor zwaargewichten werd Rajabzadeh door kenner Remy Bonjasky nog aangemerkt als outsider voor de overwinning. Uiteindelijk verloor hij in de halve finale tegen Levi Rigters, tot zijn eigen onbegrip. De jury koos de kant van de Nederlander, terwijl die door Rajabzadeh flink te grazen werd genomen. In de finale was Rigters weer kansloos tegen winnaar Rico Verhoeven.

Hoogtepunten Glory: Rico Verhoeven wankelt, maar wint Grand Prix Rico Verhoeven maakte zijn bijnaam 'King of Kickboxing' waar door zaterdagavond de Glory Grand Prix te winnen. De Nederlander versloeg achter elkaar Sofian Laïdouni, Nabil Khachab en Levi Rigters in het Gelredome in Arnhem.

Op 8 juni staan, naast Rajabzadeh, ook Sergej Maslobojev (Litouwen), Ibrahim El Bouni (Nederland/Marokko), Stefan Latescu (Roemenië) en Andrei Stoica (Roemenië) in de ring. Voordat het licht-zwaargewicht-toernooi plaatsvindt, is er eerst nog Glory 92. Ook dat event is in Rotterdam Ahoy.

Glory 92

Tijdens Glory 92 staan er een aantal grote gevechten gepland. Op zaterdag 18 mei vechten bijvoorbeeld Donovan Wisse en Ulric Bokeme tegen elkaar voor de middengewicht-kampioensring. Maar ook Levi Rigters (tegen Jafahrr Wilnis) en Jay Overmeer komen dan in actie.