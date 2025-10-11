Miloš Cvjetićanin heeft Alin Nechita verslagen bij Glory 104, maar dat ging letterlijk en figuurlijk niet zonder slag of stoot. Cvjetićanins eerste tegenslag kwam al tijdens zijn walk-out, toen de DJ het verkeerde nummer afspeelde.

Cvjetićanin is een gevreesde tegenstander voor veel (licht)zwaargewichten binnen Glory. De Serviër maakt veel indruk met zijn brute vechtstijl. Zo won hij van veel prominente kickboksers bij Glory, onder wie Cem Caceres, Nabil Khachab en Colin George. Ook Nechita kreeg er flink van langs en kreeg een pijnlijke knockdown te verwerken van de Serviër.

Verkeerde muziek

Hoewel Cvjetićanin door is naar de toernooifinale, die dezelfde avond nog uitgevochten wordt om uit te maken wie er doorstroomt naar de grote finale in december, verliep niet alles vlekkeloos voor de Serviër. De kickbokser moest zijn walk-out doen met de verkeerde muziek. De DJ speelde namelijk het verkeerde nummer af terwijl Cvjetićanin naar de ring liep, zo liet hij weten na afloop van het gevecht.

Na zijn overwinning kreeg Cvjetićanin het woord in de ring, waarna hij het niet kon laten om een kleine sneer richting de DJ van Glory uit te delen. Hij liet weten flink te balen. De kickbokser zal later in de avond opnieuw in actie komen, waardoor hij alsnog de kans krijgt om zijn walk-out te doen op de juiste muziek. Hij vecht dan tegen landgenoot Rade Opacic, die eerder op de avond won van Mike Kena.

Titelclash

Tijdens Glory 104 wordt er niet alleen gevochten door (licht)zwaargewichten in het zwaargewichttoernooi Last Heavyweight Standing, ook staat er een wereldtitelgevecht op het spel tussen publiekslieveling Bahram Rajabzadeh en voormalig titelhouder Tarik Khbabez. Laatstgenoemde verloor zijn titel tijdens Glory 100 aan Sergej Maslobojev, maar nadat hij enkele maanden later positief testte op verboden middelen, leverde hij zijn titel weer in, waardoor deze weer vrijkwam binnen de divisie.

Rajabzadeh was eerder deelnemer aan het zwaargewichttoernooi, maar ging onderuit tegen Mory Kromah na een bizar gevecht tijdens Glory 100.