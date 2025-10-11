Tarik Khbabez heeft het titelgevecht gewonnen van Bahram Rajabzadeh in de lightheavyweight divisie. In de eerste ronde verraste Rajabzadeh Khbabez nog met een knockdown, maar de Marokkaan herstelde zich geweldig. Levi Rigters incasseerde eerder op de avond een gevoelige nederlaag, nadat hij eerder op de avond nog wel via een knock-out wist te winnen. Lees hieronder de hoogtepunten terug.

Khbabez en Rajabzadeh zorgden direct voor spektakel tijdens het titelgevecht. In de eerste ronde deelde Rajabzadeh een knockdown uit aan Khbabez met een stoot die dwars door de dekking ging, maar in de tweede ronde sloeg de Marokkaan snoeihard terug.

Rajabzadeh was zichtbaar aangeslagen nadat hij meerdere zware stoten van Khbabez moest incasseren, en dat beeld herhaalde zich in de rondes die volgden. Hoewel Rajabzadeh liet zien uitstekend te kunnen ontwijken, kwamen veel van Khbabez’ stoten loeihard aan. Het was haast bewonderenswaardig dat Rajabzadeh rechtop bleef staan.

Milos Cvjeticanin verzekerd van finaleplaats

Milos Cvjeticanin heeft zijn landgenoot Rade Opacic verslagen en daarmee een plek in de finale veiliggesteld. De Serviër, die normaliter uitkomt in de lichtzwaargewichtdivisie van Glory, had geen makkelijke avond tegen zijn landgenoot. De jury was dan ook verdeeld in zijn beslissing. Cvjeticanin omschreef de clash als “het zwaarste gevecht” van zijn leven.

Pijnlijke aftocht voor Levi Rigters

Levi Rigters is op pijnlijke wijze onderuitgegaan tegen Sofian Laïdouni. De Nederlander werd in de tweede ronde door de Frans-Algerijn naar het canvas gewerkt en kreeg acht tellen. In de derde ronde haalde Rigters zijn trukendoos nog eens open en verraste hij zijn tegenstander met zijn kenmerkende spinning back kick, maar het bleek niet genoeg voor de winst. Een nieuwe partij tegen Rico Verhoeven lijkt daarmee voorlopig ver weg.

Bizarre aftocht voor Iliass Hammouche

Iliass Hammouche nam het op tegen Sergej Braun in het middengewicht, maar dat gevecht duurde niet lang. Hammouche kreeg acht tellen opgelegd van de scheidsrechter nadat hij na een spinning back fist van Braun naar het canvas ging. De Marokkaan was het daar echter totaal niet mee eens en ging compleet door het lint, waarna het gevecht werd stilgelegd. Hammouche was echter niet meer voor rede vatbaar, waarna het gevecht definitief werd gestaakt en Braun automatisch won.

Terechte zege voor Rade Opačić

Rade Opačić heeft terecht gewonnen van Mike Kena na een wat tam gevecht. Kena zocht voortdurend de clinch op, wat tot boegeroep vanuit het publiek leidde en hem bovendien minpunten opleverde.

Miloš Cvjetićanin maakt wederom indruk

Miloš Cvjetićaninheeft Alin Nechita verslagen en is daarmee doorgedrongen tot de toernooifinale. De 32-jarige Serviër geldt als een gevreesde tegenstander voor veel (licht)zwaargewichten. Hoewel Nechita prima standhield, kreeg hij in de derde ronde flink wat stoten en trappen te verwerken, wat zelfs leidde tot een knockdown.

Geen clash tussen Nabil Khachab en Levi Rigters

Tijdens het eerste gevecht van de main card kreeg Nabil Khachab de kans om de Frans-Algerijn Sofian Laïdouni terug te pakken, na diens zege op Khachabs teamgenoot Jamal Ben Saddik. Echter lukte het Khachab niet om de zege naar zich toe te trekken. Na een gevecht van drie rondes won Laïdouni op punten.

Main Event (vanaf 20.00 uur)

Last Heavyweight Standing – Tournament 2 | Halve finale 1

Sofian Laidouni - Nabil Khachab



Last Heavyweight Standing – Tournament 1 | Halve finale 1

Milos Cvjeticanin - Alin Nechita



Last Heavyweight Standing – Tournament 1 | Halve finale 2

Rade Opacic - Mike Kena



Middleweight

Sergej Braun - Iliass Hammouche



Last Heavyweight Standing – Tournament 2 Finale

Winnaar halve finale 1 - Winnaar halve finale 2



Last Heavyweight Standing – Tournament 1 Finale

Winnaar halve finale 1 - Winnaar halve finale 2



Wereldtitelgevecht Light Heavyweight

Tarik Khbabez - Bahram Rajabzadeh

Brute KO van Levi Rigters

Rigters plaatste in de derde ronde een snoeiharde knie in het gezicht van zijn Russische opponent Asadulla Nasipov, die daarna de strijd moest staken. Het was één van de halve finales in Last Heavyweight Standing Tournament.

Amine, Peposhi en Trindade zegevieren tijdens Super Fights

De RTM Stage in Ahoy zit al flink vol. Mohamed Amine - alias Momine - heeft een einde gemaakt aan een reeks nederlagen met een winst op Errol Koning. Berjan Peposhi heeft Aitor Ibanez geklopt tijdens het tweede gevecht van de avond en heeft Robbie Timmers, de matchmaker van Glory, gevraagd om een titelgevecht. Miguel Trindade heeft naar verachting gewonnen van Halil Kutukcu, die op het laatste moment opgeroepen werd omdat Trindade niet het juiste gewicht behaald had voor zijn gevecht tegen Bobo Sacko.

Superfight Series (vanaf 18.00 uur)

Last Heavyweight Standing

Reserve Fight Mo Amine - Errol Koning



Last Featherweight Standing

Berjan Peposhi - Aitor Ibanez



Catchweight (74 kg)

Miguel Trindade - Halil Kutukcu

Last Heavyweight Standing - Tournament 2 | Halve finale 2

Levi Rigters - Asadulla Nasipov