De Nederlandse UFC-vechter Reinier de Ridder moest tijdens zijn vorige gevecht het hoofd buigen voor Brendan Allen. Daarna vertelde hij dat hij zijn lichaam te ver had gepusht en dus wat maanden vrij nam. De Ridder vertelt echter dat hij toch alweer in gesprek is met de UFC voor een nieuwe partij.

De Ridder vocht sinds zijn komst eind 2024 al vijf keer in de UFC en vier van die partijen wist hij winnend af te sluiten. Dit leverde hem een partij op tegen de ijzersterke middelgewichtvechter Allen. In die partij bleek dat De Ridder veel te ver was gegaan met vijf partijen in zo'n korte tijd. Zijn lichaam was op en in de rust tussen ronde vier en vijf gooide de trainer van de Nederlander de handdoek letterlijk in de ring. De Ridder gaf vervolgens aan dat hij leeg was en dat hij een aantal maanden vrijaf zou nemen.

Nieuwe tegenstander?

In een eindejaarsgesprek met Eurosport vertelt De Ridder over zijn 2025, maar ook over de toekomst. Daarin vertelt hij ook dat de eerste gesprekken over die toekomst alweer zijn gevoerd met de UFC. De Ridder lijkt zelfs iets te verklappen over zijn nieuwe tegenstander. Als oud-vechter Stefan Struve hem vraagt naar een mogelijk logische partij met de huidige nummer 7 van de rankings, Caio Borralho, verschijnt er een grote glimlach op het gezicht van de Bredanaar. "Dat denk ik ook. Het is allemaal nog heel vers, maar die zou wel logisch zijn."

Borralho liep net als De Ridder onlangs de kans op een titelgevecht tegen kampioen Khamzat Chimaev mis. Nadat hij kampioen werd, leken er twee mogelijke uitdagers voor zijn titel te zijn. De winnaar van de partij tussen Borralho en Imavov in Parijs en de winnaar van de partij tussen Allen en De Ridder in Canada. Hoe de partij van de Nederlander eindigde is algemeen bekend, maar ook Borralho verloor. Hij ging in Frankrijk ten onder tegen thuisvechter Imavov, die nu de volgende kans op de titel krijgt. Op de rankings staat Borralho zevende en De Ridder achtste en dus lijkt die partij inderdaad logisch.

Paulo Costa

Een andere naam die wordt genoemd is die van Paulo Costa. De Braziliaanse middelgewichtvechter haalde online al meermaals uit naar De Ridder, maar hij staat wel een stuk lager op de rankings dan de Nederlander. Toch ziet De Ridder ook die partij wel zitten. "Zou ook heel leuk zijn. Het is ook een grappige gozer, dus de opbouw zou ook grappig zijn. Echt een leuke partij om ooit te hebben, maar hij moet gewoon knokken. Hij is een halve influencer, dus hij moet ook gewoon een keer die kooi ingaan."