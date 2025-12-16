Reinier de Ridder kwam als een komeet binnen bij de UFC, maar verloor zijn meest recente gevecht. Nu zijn eerste jaar erop zit binnen de grootste MMA-organisatie, blikt hij terug op zijn eerste nederlaag. Daarbij is trots op een gedurfde beslissing van zijn coach.

Na meerdere overwinningen in de UFC verloor De Ridder van Brendan Allen. De Nederlander merkt op dat hij zichzelf niet was in die partij, op de eerste ronde na. Halverwege de tweede ronde verandere dat volledig. Hij zegt bij Eurosport: "Ik schoot een takedown, kwam bovenop en eigenlijk vanaf dat moment weet ik het niet meer. Mijn energie was op, ik kon amper bewegen."

Gelukkig voor De Ridder heeft hij daar een verklaring voor. Het treft een probleem wat hem al langer achtervolgt: 'rare' bloedwaarden. "Bloedarmoede was al eerder een aandachtspunt en ik dacht dat ik het onder controle had, maar mijn waarden bleken enorm laag." Hij komt tot de conclusie dat vijf keer per jaar vechten té veel is. "Ik wil zelf te graag."

'Ik ben megatrots'

Tijdens het gevecht met Allen merkte ook coach Harun Ozkan op dat het niet goed ging met De Ridder. Hij besloot het gevecht te stoppen. "Ik ben megatrots op de beslissing die mijn coach heeft gemaakt. Er zijn niet veel coaches die die stap durven te nemen." De 35-jarige vechter kon niet eens meer 'ja' zeggen, toen zijn trainer vroeg of hij nog verder kon. "Het kwam niet meer binnen."

Potentiële tegenstanders

De Ridder focuste zich eerst op een titelgevecht, maar moet nu een stapje terugdoen. Momenteel richt hij zich op zijn herstel, bijvoorbeeld door zuurstoftherapie. Daar voelt hij zich al een stuk beter door. Eurosport-journalist Stefan Struve noemt een paar potentiële tegenstanders (Caio Borralho en Paulo Costa) als hij er weer bovenop is. De Ridder is het ermee eens dat dat logische namen zijn.