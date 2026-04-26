Kickbokser Chico Kwasi debuteerde zaterdag in de middengewichtdivisie van Glory tijdens een titelgevecht tegen Donovan Wisse en verraste alles en iedereen door de middengewichtkampioen te verslaan. Wisse begon als favoriet aan de strijd, maar Kwasi, die naar eigen zeggen vaak onderschat wordt, bewees alle criticasters het tegendeel.

Wisse, die al zesmaal zijn titel met succes verdedigde, begon als favoriet aan de strijd. Underdog Kwasi had daar geen moeite mee en raakte ook niet in paniek toen de eerste twee ronden van het gevecht door Wisse gewonnen werden. Vanaf de derde ronde trok Kwasi het gevecht naar zich toe, al ging het zeer gelijk op.

Beide vechters sprongen in de touwen en claimden de winst na afloop, maar de jury, die verdeeld was in zijn beslissing, gaf de winst aan Kwasi. De Purmerender is vanaf nu kampioen in twee verschillende gewichtsklassen tegelijkertijd binnen Glory. Dat lukte eerder alleen Alex Pereira, die nu bij de UFC onder contract staat, en Robin van Roosmalen.

Wisselingen in tegenstanders

Aanvankelijk zouden Tarik Khbabez en publiekslieveling Bahram Rajabzadeh in Rotterdam tegenover elkaar staan in een rematch. In oktober verdedigde Khbabez met succes zijn titel in de lichtzwaargewichtdivisie nadat hij gedurende vijf rondes te sterk was voor de Azerbeidzjaan. Glory en Khbabez kregen echter een meningsverschil over de rematch, waardoor er een nieuwe partij werd aangekondigd. Rajabzadeh zou het daarin opnemen tegen Wisse om de titel in de lichtzwaargewichtdivisie.

Eind maart werd bekend dat de in Iran geboren Azerbeidzjaanse vechter geblesseerd was. Dus moest Glory in allerijl een vervanger vinden. Dat werd dus Kwasi, die debuteerde in de middengewichtdivisie. Beiden vechten onder de Surinaamse vlag. De twee hebben al langere tijd de wens uitgesproken om tegen elkaar te vechten en kregen zaterdagavond voor het eerst de kans om tegenover elkaar te staan in de ring.