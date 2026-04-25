Kickbokser Tariq Osaro heeft het nummer van Nico Horta. Laatstgenoemde begon erg sterk aan de partij tijdens Glory 107 en domineerde de ring, maar net voor het eind van de eerste ronde liep hij tegen een opstoot van Osaro aan en ging onderuit. Dat leverde hem acht tellen op. Het lukte Horta daarna niet meer om voldoende terug te doen om de knockdown te herstellen, waardoor Osaro op basis van een unanieme jurybeoordeling won.

Osaro en Horta stonden in 2024 al eerder tegenover elkaar. Ook toen won Cookie. De twee zouden oorspronkelijk afgelopen februari opnieuw tegenover elkaar staan in strijd om de titel binnen de zwaargewichtdivisie die vacant was komen te staan na het vertrek van Rico Verhoeven. Horta raakte echter vlak voor de partij geblesseerd en moest zich afmelden. Osaro ging uiteindelijk onderuit tegen Mory Kromah, de regerend kampioen.

Horta begon zaterdag sterk aan de wedstrijd. Osaro had de eerste ronde weinig in te brengen, maar net voordat de bel ging, verraste de Nigeriaan Horta en de hele zaal in Rotterdam met een linkeropstoot op de kin van de Kaapverdiaan. Horta ging neer een kreeg acht tellen opgelegd. Daarna lukte het Horta niet meer om voldoende terug te doen, terwijl Osaro juist lekker in de wedstrijd zat. Daardoor won Osaro opnieuw op basis van een unanieme jurybeoordeling van Horta.

Glory 107

Glory 107 is een avond vol interessante partijen. Het hoofdgevecht is een titelgevecht tussen Donovan Wisse, de kampioen in de middengewichtdivisie, en Chico Kwasi, de kampioen in de weltergewichtdivisie. Beiden vechten onder de Surinaamse vlag. De twee hebben al langere tijd de wens uitgesproken om tegen elkaar te vechten en krijgen zaterdagavond die kans.

Als het Kwasi lukt om Wisse te verslaan, wordt hij de derde vechter binnen Glory die gelijktijdig kampioen is in twee gewichtsklassen. Eerder lukte dat alleen Robin van Roosmalen en Alex Pereira, die tegenwoordig bij de UFC onder contract staat.