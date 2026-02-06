Tarik Khbabez gaat zijn licht zwaargewichttitel verdedigen bij Glory. The Tank weet nog niet tegen wie hij zal gaan vechten, maar een datum is inmiddels al wel bekend.

Khbabez is inmiddels een gevestigde naam in de licht zwaargewichtdivisie van Glory. Hij was lange tijd de kampioen van die divisie en versloeg onder andere Donegi Abena meermaals in memorabele wedstrijden. Vervolgens moest hij in juni 2025 zijn meerdere erkennen in Sergej Maslobojev. Een maand later moest de Litouwer die titel alweer inleveren omdat hij positief testte tijdens een dopingtest.

Daardoor kreeg Khbabez een kans om zijn titel terug te krijgen. Dat moest hij wel doen tegen publiekslieveling Bahram Rajabzadeh. In een van de meest memorabele en gewelddadige gevechten ooit in Glory kwam Khbabez weer bovendrijven. De techniek en de kracht van The Tank trokken de overwinning over de streep. Khbabez kreeg de kampioensriem weer om zijn middel en Rajabzadeh besloot met pensioen te gaan. Op die beslissing kwam de publiekslieveling uit Azerbeidzjan echter al weer snel terug.

Tarik will defend the GLORY Light Heavyweight Title at #GLORY107 in the RTM Stage! Who would you like to see The Tank face on April 25?



Nieuw gevecht

Nu heeft Glory aangekondigd dat Khbabez op 25 april zijn titel zal gaan verdedigen. Dat zal hij doen in de RTM Stage van Ahoy, de kleine zaal van de Rotterdamse evenementenlocatie waar veel van de Glory-gevechten worden gehouden. Er mist echter nog een belangrijk onderdeel in de aankondiging: de tegenstander van Khbabez. Glory maakt nog niet bekend tegen wie The Tank het op zal gaan nemen tijdens zijn eerste titelverdediging sinds het heroveren van zijn kampioensriem.

Last Heavyweight Standing

Eerst is Glory nog druk bezig met het Last Heavyweight Standing toernooi. Daar zijn nog acht vechters over en die gaan zaterdag uitmaken wie de winnaar van het toernooi wordt en dus ook als laatste zwaargewicht overblijft. Doordat Rico Verhoeven zijn titel vacant heeft gemaakt, wint de winnaar van het Last Heavyweight Standing toernooi ook nog eens de titel. Khbabez doet niet mee aan het toernooi, net als de niet geplaatste Levi Rigters. Antonio Plazibat en Nico Horta zijn door blessures niet beschikbaar voor de kwartfinales.