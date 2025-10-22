Glory belooft tijdens Collision-avonden altijd nét wat meer spektakel dan 'normale' kickboksgala's. En voor de achtste editie komt de organisatie die belofte weer waar. De sensationele terugkeer van Errol Zimmerman is bevestigd voor 13 december. Hij vecht tegen een grote influencer uit Australië.

Het Gelredome in Arnhem is in december weer het decor van Collision 8. Daar keert Errol Zimmerman officieel terug na tien jaar afwezigheid. De kickbokslegende vocht voor het laatst bij Glory in 2015 en stapt nu dus weer de ring in. De 39-jarige vechter heeft overwinningen op onder anderen Rico Verhoeven, Hesdy Gerges en Stefan Leko op zijn naam staan.

Botten breken

Zimmerman moet het opnemen tegen de Australiër Alex Simon (33). Hij was vroeger de sterkste man van zijn land en veranderde recent van carrière. Simon heeft één partij onder zijn riem, die hij won met een knock-out. Simon is een grote naam op sociale media, met liefst 280.000 volgers op Instagram. Hij belooft 'botten te gaan breken' en laat de bijnaam van tegenstander Zimmerman nou net 'bonecrusher' zijn (bottenbreker, vrij vertaald).

Wildcard voor Last Heavyweight Standing

Alsof het gevecht an sich al niet genoeg is voor het publiek, vechten de twee ook nog eens voor een officiële wildcard voor het zwaargewichttoernooi bij Glory. De Last Heavyweight Standing-finale schoof Glory recent op van eind 2025 naar begin 2026. Levi Rigters en Antonio Plazibat vechten tijdens Collision 8 voor de tweede en laatste wildcard voor het zwaargewichttoernooi.

Artem Vakhitov

Tijdens Collision 8 is er ook een viermans lichtzwaargewichttoernooi. Daar werd eerder al de naam van Artem Vakhitov aangekondigd. Hij verloor niet zo lang geleden nog een oersaai gevecht van Verhoeven en keert nu terug in de gewichtsklasse waar hij jarenlang domineerde. Met Milos Cvjeticanin, Cem Caceres en Michael Boapeah gaat de Russische tweevoudig Glory-wereldkampioen uitmaken wie naar de finale van het toernooi mag.

Titelgevecht tegen Rico Verhoeven

De winnaar van het Last Heavyweight Standing-toernooi begin 2026 krijgt van Glory officieel een titelgevecht met kampioen Verhoeven. De Nederlander is al twaalf jaar onbedreigd wereldkampioen bij de zwaargewichten en werd sindsdien nauwelijks in de problemen gebracht.