De kansen van Levi Rigters op een nieuw titelgevecht met Rico Verhoeven leken verkeken nadat hij afgelopen weekend knock-out werd geslagen door de Fransman Sofian Laïdouni, maar niets is minder waar. De topkickbokser heeft namelijk een nieuwe kans gekregen om toch mee te doen aan het finaletoernooi van de Last Heavyweight Standing. In dat evenement valt een duel met Verhoeven te verdienen.

Rigters hoopte zich vorige week op eigen kracht te plaatsen voor het finaletoernooi met acht vechters, maar ging verrassend onderuit tegen Laïdouni. Hij werd daardoor ervan afhankelijk of de organisatie van Glory hem één van de twee wildcards voor het evenement op zaterdag 13 december zou gunnen. De kickboksbond maakte eerder deze week echter plotseling bekend dat het finaletoernooi werd uitgesteld en dat op die avond in december vier vechters om de twee overgebleven plekken gaan strijden.

Nu blijkt dat Rigters dan een herkansing krijgt om toch zijn plekje te verdienen. Hij neemt het bij Collision 8 op tegen Antonio Plazibat. De Kroaat maakt dan na ruim twee jaar zijn comeback in de ring nadat hij in juni 2023 zijn arm brak in een gevecht tegen Tariq Osaro. De winnaar plaatst zich voor het finaletoernooi van de Last Heavyweight Standing. Het is nog niet bekend welke twee vechters strijden om het andere ticket.

Eerder duel ging niet door

Rigters en Plazibat zouden het vorig jaar al een keer tegen elkaar opnemen, maar op advies van de dokter trok de Kroaat zich terug en dus ging het feest niet door. Bij dat gevecht had een duel met Verhoeven op het spel gestaan. Rigters versloeg uiteindelijk Bahram Rajabzadeh en verloor enkele maanden daarna van de regerend kampioen in het gevecht om de titel.

Deelnemers finaletoernooi

De winnaar van het duel tussen Rigters en Plazibat zal deze keer nog meer partijen moeten zien te winnen om tegen Verhoeven te mogen strijden. Begin 2026 nemen de acht geplaatste kickboksers het bij een toernooi tegen elkaar op en de winnaar neemt het dan waarschijnlijk op tegen The King of Kickboxing. Laïdouni, Nico Horta, Mory Kromah, Anis Bouzid, Tariq Osaro en Milos Cvjeticanin zijn op dit moment al geplaatst voor het evenement.