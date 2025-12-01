Rico Verhoeven deed onlangs afstand van zijn wereldtitel bij Glory. Het zwaargewicht maakte bekend te zullen stoppen met kickboksen, maar wel verder te gaan binnen de vechtsport. Als het aan voormalig UFC-kampioen Israel Adesanya ligt, ligt er een mooie MMA-carrière in het verschiet voor Verhoeven.

Ruim tien jaar was Verhoeven ongenaakbaar bij Glory. Badr Hari, Levi Rigters, Jamal Ben Saddik en andere zwaargewichten lukten het niet om The King of Kickboxing te onttronen. Afgelopen maand verbaasde Verhoeven vriend en vijand met zijn plotselinge keuze om afstand te doen van zijn troon. Het zwaargewicht uit Bergen op Zoom maakte bekend zijn carrière elders te zullen vervolgen.

Sindsdien wordt er in de media volop gespeculeerd over de toekomst van Verhoeven. De naam van de UFC is daarbij al veelvuldig gevallen, maar het zwaargewicht is zelf vooralsnog stil over zijn toekomst. Adesanya maakte ooit de overstap van Glory naar MMA. Als het aan de Nigeriaan en voormalig UFC-kampioen ligt, ligt er een mooie MMA-carrière in het verschiet voor Verhoeven.

'Jarenlang aan gewerkt'

"Hij is extreem goed", complimenteerde hij Verhoeven in gesprek met Warrior Code. "Hij heeft jarenlang aan zijn MMA-vaardigheden gewerkt. Ik denk echt dat hij daar in kan slagen." Bovendien is Adesanya onder de indruk van de mentaliteit van Verhoeven. "Rico is professioneel. Hij traint serieus, dat zie je. Hij weet wat hij doet."

Laatste titelgevecht

Verhoeven kwam in juni voor het laatst in actie bij Glory. De kickboksicoon nam het tijdens het jublieumevenement Glory 100 op tegen de Russische voormalig lichtzwaargewichtkampioen Artem Vakhitov. Verhoeven domineerde die partij vijf ronden.

De verwachting was dat de winnaar van het zwaargewichttoernooi Last Heavyweight Standing een titelgevecht zou krijgen tegen Verhoeven. Die vlieger gaat echter niet op voor de overgebleven zwaargewichten in het toernooi. Onder anderen Antonio Plazibat, Tariq Osaro en Nico Horta strijden voor de winst van het toernooi, dat tijdens Glory Collision op 13 december aanstaande een vervolg krijgt.

Verhoeven zelf was de afgelopen tijd in Amerika om te werken aan zijn acteercarrière. Hij moest een rol vervullen in een nog te verschijnen actiefilm.