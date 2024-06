Glory-sensatie Donegi Abena kan 100.000 dollar meteen uitgeven op vakantie

Donegi Abena was zaterdag in Ahoy de sterkste bij de Glory Grand Prix, een achtmanstoernooi voor lichtzwaargewichten. De in Paramaribo geboren kickbokser won drie partijen op rij en kreeg 100.000 dollar aan prijzengeld.

Abena was onfeilbaar in Rotterdam. In de kwartfinale liet hij weinig heel van Stefan Latescu, in de halve finale trapte hij het linkerbeen van Glory-kampioen Tarik Khbabez aan gort en in de finale deelde hij een techniscke knock-out uit aan Bahram Rajabzadeh. De Golden Wolf uit Azerbeidzjan was zo mogelijk met nog meer machtsvertoon door de avond gekomen, maar zeventien seconden voordat de eerste ronde was afgelopen, maakte de referee een einde aan de finale.

Vakantie

Na afloop werd Abena gevraagd wat hij nu van plan is. En wie had verwacht dat hij nu pakweg Rico Verhoeven zou uitdagen (ook al is die een zwaargewicht) kwam bedrogen uit: "Ik wil op vakantie", zei Silverback. Met het prijzengeld van 100.000 dollar dat Glory uitkeert aan de winnaar komt hij vast een heel eind.

Coach Saïd El Baddaou

Ook maakte hij van de gelegenheid gebruik om zijn coach Saïd El Baddaoui te bedanken. "Mensen geven hem niet genoeg krediet voor het werk dat we hebben gedaan. Hij geloofde in mij. En hij is nog steeds bij mij." Daarna gaf hij de glimmende gouden beker aan El Baddaoui, waarna ze knuffelden.

Carrière van Donegi Abena

De 26-jarige Abena debuteerde in september 2015 in het kickboksen. Zijn eerste partij bij de bond Glory vond plaats op 20 oktober 2018. Geleidelijk klom hij op in de ranking, wat hem begin 2023 een kampioensgevecht tegen Sergej Maslobojev opleverde. Abena pakte de titel. In november 2023 verdedigde hij de kampioensgordel met succes tegen Mohamed Touchassie. In maart 2024 was er weer een titelgevecht. Tarik Khbabez nam de titel toen van Abena over.

