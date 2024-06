Donegi Abena steelt de show met spectaculaire knock-out bij Glory Grand Prix

De Glory Grand Prix bij de lichtzwaargewichten is gewonnen door Donegi Abena. In Ahoy, Rotterdam namen zaterdag acht topvechters het tegen elkaar op.

De in Paramaribo geboren Donegi Abena nam het in de finale op tegen Bahram Rajabzadeh uit Azerbeidzjan. Silverback deed na één minuut iets wat in de eerdere twee rondes niemand was gelukt: Rajabzadeh pijn doen. Hij kreeg hem tegen het canvas en na een kort rustmoment ging Abena door met zijn spervuur. Had Golden Wolf te veel gegeven door zo agressief te keer te gaan in de kwartfinale en halve finale?

De ronde was nog niet klaar of Rajabzadeh hing alweer tegen de touwen. De scheids begon wederom met tellen en besloot dat de partij over was. Abena is de winnaar en voegt zich bij legendarische Glory Grand Prix-winnaars uit het verleden.

Maslobojev - Bahram Rajabzadeh

De tweede halve finale was Sergej Maslobojev - Bahram Rajabzadeh. Voordat die begon, kwam Rico Verhoeven de ring in voor een emotionele oproep. Lees daar meer over door op onderstaand artikel te klikken.

Rajabzadeh ging net als in de kwartfinale van start als een maniak. In de tweede ronde raakte hij de Litouwer vol op de kin, waardoor de bloedspetter in het rond vlogen. Met een borstkas vol rode vlekken wilde Maslobojev het gevecht voortzetten. De referee maakte er echter een einde aan. Volgens Videoland wilde de vechter zelf niet door. Hij gaat niet naar de finale en Golden Wolf wel.

Maslobojev was kwaad over de wilde actie van Rejabzadeh. In een interview na afloop zei hij cynisch dat hij de volgende keer een mes mee zou nemen.

Donegi Abena - Tarik Khbabez

De eerste halve finale was Donegi Abena tegen Tarik Khbabez, een rematch van de strijd om de wereldtitel in maart. Abena vond toen dat hij was bestolen van de kampioensgordel. Nu kon hij alsnog laten zien dat hij Khbabez de baas is. Dat deed hij door de benen van Khbabebz te torpederen. Slim, want in zijn eerste vechtpartij, tegen Pascal Touré, kregen zijn benen het al zwaar te verduren.

Vlak na het begin van de tweede ronde ging Khbabez op het canbas zitten. De ref begon met tellen en voordat die was aangekomen bij de 'tien', klom Abena al de touwen in voor een zegevierend gebaar.

Ibrahim El Bouni - Bahram Rajabzadeh

De vierde kwartfinale was Ibrahim El Bouni tegen Bahram Rajabzadeh. Bahram, zoals we hem maar zullen noemen, maakte gehakt van El Bouni. De 32-jarige Golden Wolf uit Azerbeidzjan onderwierp de arme El Bouni aan een spervuur van aanvallen. Stoot, trap, duw, opnieuw en opnieuw, en dat zonder enige pauze. Vlak na het begin van de tweede ronde kon Khbabez het niet meer verdragen. Hij ging zitten op het canvas, waarna de referee begon met tellen. Al voordat die bij 'tien' was aangekomen, klom Abena de touwen in voor een zegevierend gebaar.

In maart was Golden Wolf halve finalist bij de Glory Grand Prix voor zwaargewichten. Zijn opmars werd toen gestuit door Levi Rigters. "Ik dank God, het geluk was aan mijn zijde", zei de winnaar in de ring. "In de halve finale ga ik vechten voor het publiek. Bedankt voor jullie komst."

Sergej Maslobojev - Bogdan Stoica

De derde kwartfinale van de Glory Grand Prix was Sergej Maslobojev tegen Bogdan Stoica. Het publiek kon daar niet lang van genieten. De 37-jarige Maslobojev uit Litouwen, nummer twee van de Glory-ranking, zette de Roemeen klem met een salvo slagen en trappen. Na een knietje tegen zijn arm zat het er alweer op voor de 34-jarige Stoica, Al met al duurde het 54 seconden.

"Hij heeft zich intens voorbereid op deze avond", zei de winnaar. "Helaas eindigde het op deze manier. Nu ga ik kebab eten en shisha roken. Ik ben in Nederland",grapte hij.

Donegi Abena -Stefan Latescu

De tweede kwartfinale van de avond was Donegi Abena tegen Stefan Latescu. In de eerste twee rondes was Abena, de nummer één van de Glory-ranking, agressief en trefzeker. In de slotronde maakte hij aan alle mogelijke twijfel een einde door zijn Roemeense tegenstander knock-out te slaan.

De in Suriname geboren Silverback kwam eerst met een lowkick en nadat Latescu achteruit week, kwam er van Abena een headkick tegen Latescu's kaak overheen. Dat was de genadeklap. Kortom: Tarik Khbabez tegen Donegi Abena in de halve finale, een herhaling van de strijd om de wereldtitel.

Tarik Khbabez - Pascal Touré

De eerste kwartfinale was wereldkampioen Tarik Khbabez tegen Pascal Touré, de nummer zes in de ranking van Glory in deze gewichtsklasse. Khbabez, die van plan is om vanavond te winnen en dan als kampioen zwaargewicht Rico Verhoeven uit te dagen, was laatst bij een persconferentie de naam van Touré vergeten. Dat zinde de Fransman natuurlijk niet.

Touré deelde in het begin low kicks uit op de benen van Khbabebz. In de tweede ronde kreeg de Fransman een punt aftrek van de referee, wat hem noodzaakte om een knock-out uit te delen. Dat bleek te veel gevraagd. Khbabez besefte dat hij alleen nog op zijn benen hoefde te staan om te winnen.

De jury riep The Tank Khbabez uit tot winnaar. "Voor mij was het een zakelijk gevecht", zei hij in de ring, daarmee erkennend dat het nog geen explosief optreden was. "Iedereen kan denken wat hij wil, maar het is een toernooi. Je moet zakelijk blijven. Ik moet hierna weer vechten."

Programma Glory Grand Prix

