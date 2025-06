De Colombiaanse bodybuilder Zunilda Hoyos Mendez (43) is op zeer brute wijze vermoord. De vrouw met als bijnaam 'She Hulk' werd op vakantie in Spanje met een hamer doodgeslagen. Haar partner werd door de politie eveneens dood aangetroffen bij hun vakantiewoning in de Costa del Sol.

Het lichaam van haar partner werd gevonden in de badkamer, aldus The Sun. De politie beschouwt het als een geval van zelfmoord. Hij, Jarrod Gelling (46), is een mogelijke dader van de moord op Zunilda, die ook door het leven ging als Amy. Familieleden van Amy beschrijven Jarrod als agressief. Naar verluidt wilde de bodybuilder van hem scheiden.

Scheiden

Een nicht van Zunilda heeft aan de Spaanse krant Sur verteld dat haar tante, Zunilda dus, Jarrod wilde helpen nadat hij een knie-operatie had ondergaan. Ze was van plan daarna naar Portugal te reizen om deel te nemen aan een competitie voor bodybuilders. En vervolgens zou ze naar Colombia gaan, om daar weer haar leven als vrijgezel op te bouwen.

De nicht zegt: "Mijn tante zag deze trip als een afscheid. ze had besloten weg te gaan van haar man vanwege zijn agressieve gedrag. Ze waren al eens eerde ruit elkaar te gaan en leefden toen gescheiden. Toch pakten ze hun relatie weer op, ze probeerden wat problemen op te lossen. Maar helaas bleef hij haar mishandelen."

Geweld

Een woordvoerder van de nationale politie in Málaga zei:

"De nationale politie onderzoekt de dood van een man en vrouw die levenloos zijn aangetroffen in een woning in Fuengirola.Hoewel de lichamen nog niet officieel zijn geïdentificeerd, wijzen de eerste aanwijzingen erop dat het gaat om een 43-jarige vrouw van Colombiaanse afkomst en haar 46-jarige partner van Amerikaanse afkomst."

"Agenten gingen rond 13.45 uur naar de woning op een woonerf, nadat een vriendin van de vrouw haar vermissing had gemeld op woensdag bij het politiebureau van de nationale politie in Torremolinos. Het lichaam van de vrouw vertoonde duidelijke tekenen van geweld, en dat van de man tekenen die wijzen op een zelfdoding, iets wat een autopsie zal moeten bevestigen."