Fitness-influencer ging door een hel: 'Ze hadden nog veel slechtere plannen'

Fitness-influencer Vanessa Mariposa (32) is door een hel gegaan. De Oostenrijkse, met dik 800.000 volgers op Instagram, stelt dat ze in Spanje is gedrogeerd en beroofd.

Op Instagram vertelt Mariposa dat ze aanwezig was op een feestje in Mallorca. Tijdens die 'rooftop party', een feest op een dakterras, dronk ze enkele glazen wijn, waarna ze zich zeer beroerd voelde. Ze kon niet meer lopen, moest diverse malen kotsen en had een black-out.

Bij een doktersbezoek kreeg ze later te horen dat er drugs in haar drankje moeten zijn gedaan. Ook was ze bestolen: een armband van Cartier was van haar pols gerukt en haar telefoon had geen simkaartje meer. Ze vermoedt dat haar telefoon op die manier onklaar is gemaakt, zodat het lastiger zou zijn om uit alarm iemand op te bellen.

Slechte plannen

Ze publiceert haar bericht in de hoop dat ze daarmee toekomstige slachtoffers kan voorkomen. Ze drukt volgers op het hart om bij het uitgaan nooit hun blik van hun drankje af te wenden. Een klein moment van afleiding kan helemaal verkeerd aflopen.

"Ik ben ervan overtuigd dat de mensen die dit hebben gedaan nog veel slechtere plannen hadden", aldus Mariposa. "Anders zouden ze geen drugs in drankjes stoppen en met telefoons knoeien"

Jake Paul, verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam, spreekt twijfels uit: 'Ben ik er wel klaar voor?' Jake Paul, de boksende Amerikaanse verloofde van de Nederlandse topschatsster Jutta Leerdam, heeft weer opmerkelijke beelden op social media gelpaatst. In voorbereiding op zijn gevecht van eind juni tegen Julio César Chávez Jr. houdt Paul er bizarre trainingsmanieren op na.

Fit-influencer

Vanessa Mariposa, geboren op 16 december 1992 in Salzburg, Oostenrijk, is een veelzijdige persoonlijkheid die bekendheid verwierf als fitnessmodel, influencer, realityster en ondernemer. Haar carrière begon als stewardess, maar ze maakte al snel de overstap naar social media, waar ze sinds 2016 actief is als fitness-influencer.

Ze ontwikkelde een eigen fitness-app en richtte het duurzame bikinimerk Honeysand op. Daarnaast lanceerde ze een OnlyFans-account, waarmee ze een aanzienlijk inkomen genereert .

Vriendin van tennisser Tallon Griekspoor reageert op ontwikkelingen in Parijs: 'Ik ben afgeschreven' Tallon Griekspoor speelt zaterdag op Roland Garros in de derde ronde tegen Ethan Quinn. Grote kans dat de vermeende nieuwe vriendin van 'Grieki' in zijn spelersbox zit: de Russische tennisster Anastasia Potapova. De nummer 37 van de WTA-ranking is erg druk op social media.

Reality-tv

In de reality-tv-wereld maakte Vanessa indruk met haar deelname aan programma's als Ex on the Beach (2021), Are You The One? – Realitystars in Love (2021), Das Sommerhaus der Stars (2022), Club der guten Laune (2022) – die ze won – en The 50 (2024). Haar relatie met Diogo Sangre, ontstaan tijdens deze shows, eindigde in 2022. Sangre is actief binnen het celebrity boxing.