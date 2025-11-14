De Nieuw-Zeelandse topbokser Joseph Parker heeft zichzelf ongelofelijk in de nesten gewerkt. De nummer 8 van de huidige zwaargewichtrakings vocht op 25 oktober tegen Fabio Wardley, maar een dag voor die partij was hij blijkbaar betrapt op cocaïnegebruik.

De 33-jarige Parker werd lange tijd gezien als één van de belangrijkste gegadigden om de huidige kampioen Oleksandr Usyk te onttronen. De Nieuw-Zeelander heeft in de laatste jaren indrukwekkende zeges gepakt tegen topvechters als Deontay Wilder, Zhilei Zhang en Derek Chisora (twee keer). Parker verloor in zijn loopbaan slechts vier keer. Dat gebeurde tegen Anthony Joshua, Dillian Whyte, Joe Joyce en zijn partij met Wardley.

Wardley is door die zege de nieuwe nummer 1 uitdager van Usyk, iets wat werd bevestigd door de bokspromotors. Achteraf is er echter een hoop ophef ontstaan over Parker. De reden hiervan is een dopingtest die het zwaargewicht niet heeft gehaald. Volgens The Sun is de Nieuw-Zeelander gepakt op cocaïnegebruik een dag voordat hij de ring in zou stappen tegen Wardley. Vrijdagochtend werd het dopingrapport naar buiten gebracht dat in handen kwam van het Engelse medium. Het kamp van Parker is geschokt door het rapport.

'We zijn in shock'

Een persoon dichtbij het kamp van Parker laat tegenover The Sun weten dat iedereen geschokt is. Ook omdat de vechter zijn hele trainingskamp in het bijzijn van zijn vrouw en zes kinderen was. "Wij zijn compleet in shock. Dit is de eerste keer dat Joseph in een trainingskamp zijn gezin om zich heen had. Het kamp ging geweldig en we hebben een prachtig gevecht op de mat gelegd." Wardley versloeg Parker uiteindelijk nadat de scheidsrechter de wedstrijd in ronde elf stopte,

Schorsing

De gevolgen voor de huidige nummer acht van de wereld zijn mogelijk erg groot. In eerste instantie zal het kamp van Parker een second opinion aanvragen voor de dopingtest, maar die uitslag is vrijwel altijd hetzelfde als de eerste. De Nieuw-Zeelander riskeert door de positieve test een schorsing van twee jaar. Parker, tevens goede vriend van ex-wereldkampioen Tyson Fury, hield zelf ook de wereldtitel in 2018. Die verloor hij toen aan Joshua.