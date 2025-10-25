Topbokser Oleksandr Usyk wordt gelinkt aan een gevecht tegen Joseph Parker, nadat hij zich afgelopen zomer kroonde tot onbetwist wereldkampioen in het zwaargewicht door Daniel Dubois knock-out te slaan. Parker moet zaterdag echter wel eerst winnen van Fabio Wardley. Een eventueel gevecht met Jake Paul lijkt daarmee voorlopig nog ver weg.

Usyk liet afgelopen zomer in het Wembley stadion zien nog altijd topfit te zijn, ondanks dat hij al bijna de veertig jaar aantikt. Hij versloeg Daniel Dubois knock-out en kroonde zich daarmee tot de onbetwiste bokskampioen in het zwaargewicht bij liefst vier verschillende boksbonden. Drie van die vier titels had hij al op zak voor de clash met Dubois.

Topkandidaat

Na zijn overwinning, gaf Usyk aan dat het tijd was om even goed uit te rusten, maar noemde wel een aantal mogelijke volgende tegenstanders, waaronder Joseph Parker. Jake Paul, die het tafereel samen met Jutta Leerdam vanaf de eerste rij aanschouwde, ging na de partij een face off aan met de Oekraïner, waarna er geruchten opdoken over een mogelijk gevecht tussen de bokskampioen en de Amerikaanse influencer.

Volgens Vechtsport Info zijn die geruchten inmiddels afgezwakt en lijkt een gevecht tussen Parker en Usyk logischer, indien Parker zaterdag zijn gevecht wint. Parker geldt volgens het medium als topkandidaat om Usyk uit te dagen. Parkers manager zou zinspelen op een gevecht tussen de twee in april: "Usyk heeft net zijn titels verdedigd tegen Tyson Fury. Hij wilde even bij zijn familie zijn. Maar nu kunnen we aan de slag."

Rentree Tyson Fury?

De rentree van boksicoon Tyson Fury, een voormalig tegenstander van Usyk, lijkt ondertussen erg klein. Hoewel hij volgens zijn promotor Frank Warren graag een trilogie tegen Usyk zou willen, zouden Fury's vrouw Paris en zijn broers het niet zien zitten als de boksicoon weer terugkeert in de ring. "Hij heeft aangegeven dat hij wil vechten. Het gevecht dat hij me vertelde dat hij absoluut wil, is weer Usyk", vertelde Warren tegenover de BBC.

"Het gevecht waar iedereen het over heeft is natuurlijk (Anthony, red.) Joshua en ik heb geen probleem met een van beiden, zolang hij maar wil vechten", ging hij verder. "Ik weet dat zijn vrouw en zijn broers niet willen dat hij vecht. Dus dat zal zijn keuze zijn, maar als hij gaat vechten, heb ik veel liever dat hij dat nu doet dan dat hij over drie of vier jaar terugkomt."