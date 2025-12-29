Heftig nieuws uit Nigeria, waar topbokser Anthony Joshua betrokken is geraakt bij een zwaar auto-ongeluk. Naast dat lokale media in het Afrikaanse land het ongeluk melden, circuleren er ook foto's van het incident en de Brit op sociale media. De politie heeft inmiddels bevestigd dat Joshua gewond is geraakt en naar een ziekenhuis is vervoerd. Bij de crash vielen twee doden, in hetzelfde voertuig als waar Joshua in zat.

Joshua bokste eerder deze maand nog tegen Jake Paul in Miami. De Engelsman won overtuigend van de verloofde van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam. Na vijf rondes ontwijken liep Paul in de zesde ronde tegen een harde stoot van Joshua aan. Hij ging knock-out en brak zijn kaak op meerdere plekken. Hij ligt daardoor lang uit de roulatie en kan een volgend gevecht nog even op zijn buik schrijven. Wel kregen beide mannen enorm veel geld.

Tegen stilstaande vrachtwagen gebotst

Met dat gewonnen geld ging Joshua zo te zien op vakantie naar Nigeria. Daar is hij maandag betrokken geraakt bij het auto-ongeluk. Hij is in orde, want ooggetuigen melden dat hij in gesprek is met ambulancebroeders en bij kennis is. Hij kon op eigen gelegenheid plaatsnemen, maar moest wel uit de betrokken auto gehaald worden. Die zou op een stilstaande vrachtwagen zijn gebotst op de snelweg.

Photos of Anthony Joshua being removed from the crash 💔 https://t.co/QpTQHrmNWt pic.twitter.com/ySOrIDpOT9 — Nigeria Stories (@NigeriaStories) December 29, 2025

Twee personen verongelukt

Volgens lokale media zat de 36-jarige Joshua in dezelfde auto als waar de twee verongelukte personen zaten. Het ongeluk gebeurde bij een tankstation op de drukke snelweg tussen Lagos en Ibadan. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en haalden Joshua uit het wrak. Op de foto's is te zien hoe hij verdwaasd van de achterbank wordt gehaald. Mogelijk zaten de overleden passagiers voorin, want daar is weinig van de auto over.

Politie bevestigt: Joshua gewond

Bekijk hieronder de bewegende beelden van Joshua die uit het wrak wordt gehaald. Let op: dit kan als heftig worden ervaren. Het komt van een officieel media-account met meer dan 750.000 volgers. De Engelse publieke omroep BBC heeft inmiddels bevestigd dat er twee doden gevallen zijn bij de crash en dat Joshua tot de gewonden behoort. Hij is naar een ziekenhuis in de buurt vervoerd voor een check. De lokale politie heeft gezegd dat de bokser 'kleine verwondingen' heeft maar verder 'oké is'.