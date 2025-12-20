Bokser, entertainer en ondernemer Jake Paul heeft met zijn boksgevecht tegen Anthony Joshua weer koffers vol geld opgehaald. De Amerikaanse verloofde van het Nederlandse schaatsicoon Jutta Leerdam verloor weliswaar, maar is dit jaar qua inkomsten over een astronomische grens gegaan.

Het medium The School of Hard Knocks had een gesprek met de jongere broer van Logan Paul (ook een vlogger en vechtsporter) over zijn financiële wel en wee. Daarin gaf Paul verrassend openhartige antwoorden.

Miljonair

De interviewer spreekt Paul op straat aan, als hij met zijn entourage op pad is. "Meneer, op welke leeftijd werd je miljonair?", zo luidt de eerste vraag. "Ik was zo ongeveer 20 jaar", zegt Paul. "Hoe ben je rijk geworden? Je hebt vele miljoenen opgehaald in je carrière", zo gaat het verder. Paul: "Ik kreeg vroeger veel views op YouTube. Ook sloot ik deals met merken en verkocht ik merchandise."

Daarna wil de interviewer weten wat het hoogste bedrag is dat Paul ooit in één jaar binnen heeft gehaald. "Dit jaar zit ik dicht tegen een getal met negen cijfers aan", zegt hij. Daarmee doelt hij op 100 miljoen dollar. De logische vraag is of het netto inkomsten betreft. "Jazeker, netto", zegt een trotse Paul. "Altijd netto tellen, mensen. Nooit bruto tellen!"

Boksen

Het gesprekje vond plaats op de dag voor Pauls gevecht met het zwaargewicht Joshua. Kent hij wel angst? "Jawel, ik heb angst voor meerdere dingen. Maar in het leven gaat het erom dat je ondanks je angsten er toch voor gaat. Om je comfortzone te verlaten, want alleen dan kan je succesvol zijn. En ik dank God. Hij zou me niet in situaties laten verzeilen die ik niet aan zou kunnen."

"En ik heb geloof in mijn visie. Ik zie de knock-out al voor me. Ik zie mezelf een zegevierend gebaar maken. Positief blijven. Komt er een negatieve gedachte op, dan accepteer ik die, maar die laat ik aan me voorbij razen, als een auto op de snelweg."

Kaak

Paul heeft zijn kaak gebroken in het boksgevecht tegen Anthony Joshua. De Amerikaanse influencer deelde op Instagram een röntgenfoto waarop hij twee kleine breuken had omcirkeld. Paul liep de breuken op in het Kaseya Center in Miami waar hij verloor door een knock-out. De wedstrijd was voor miljoenen mensen te volgen op Netflix.

In het interview na de wedstrijd zei Paul al: "Ik denk trouwens dat ik mijn kaak heb gebroken." Hij onderbrak het gesprek daarna om bloed uit te spugen. "Ik weet wel zeker dat-ie gebroken is", voegde hij toe. Later bevestigde hij dat dus op sociale media.