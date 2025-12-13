Michael Boapeah mag zichzelf de eerste toernooikampioen noemen bij Glory Collision 8. De Hagenaar versloeg Miloš Cvjetićanin in de finale van het lichtzwaargewichttoernooi, nadat hij eerder Iuri Fernandes versloeg. Toen hij zijn toernooiwinst opdroeg aan zijn overleden broer, hield Boapeah het niet droog.

Boapeah domineerde Cvjetićanin gedurende drie rondes en won dan ook op basis van een unanieme jurybeoordeling. Eerder op de avond versloeg de Hagenaar Fernandes al in de halve finales. Na zijn winst riep hij Cvjetićanin al op zich klaar te maken voor de clash. "Ik heb maar vijftig procent gegeven. Tegen jou ga ik honderd procent geven", beloofde Boapeah zelfverzekerd.

Hoewel Cvjetićanin zich een stuk minder in het zweet had gewerkt tijdens de halve finales, had hij het zichtbaar lastig met Boapeah als opponent. Tijdens de halve finales versloeg Cvjetićanin Cem Caceres in de eerste ronde met een rake rechterhoek op zijn kaak.

'Staat me goed, hè?!'

Boapeah had wél de drie rondes uitgevochten tijdens de halve finales tegen Fernandes, maar liet tijdens de finale zien geen last van vermoeidheid te hebben. Na drie rondes mocht hij zich de terechte winnaar van het toernooi noemen.

Michael Boapeah was full of emotion after winning the #COLLISION8 Light Heavyweight Tournament 👏#COLLISION8 | LIVE NOW | DAZN pic.twitter.com/Qg1SNGQrPj — GLORY Kickboxing (@GLORY_WS) December 13, 2025

Toen Boapeah zijn beker in ontvangst nam, kreeg hij de hele zaal aan het lachen door de beker in zijn armen te leggen en er tegen te praten alsof hij een baby in zijn armen droeg. "Het staat me goed, hè?!" lachte hij terwijl hij trots de beker vast hield. Maar de vreugde maakte plaats voor verdriet toen Boapeah de beker opdroeg aan zijn overleden broer.

Applaus

"Ik heb je beloofd dat ik ooit kampioen zou worden", droeg Boapeah op aan zijn overleden broer terwijl hij in tranen uitbarstte. De Hagenaar kon dan ook rekenen op een luid applaus vanuit de zaal.