Jake Paul biedt een astronomisch bedrag voor rematch om enige verlies in carrière goed te maken

Jake Paul was de afgelopen weken vooral bezig met zijn huwelijksaanzoek voor Jutta Leerdam, maar nu de schaatsster 'ja' heeft gezegd, kan de focus ook weer op vechtsport. De Amerikaanse bokser verloor pas één keer in zijn carrière en hij wil een rematch. Voor die revanche heeft Paul in ieder geval een astronomisch bedrag over.

Via zijn sociale media deelt Paul een uitdaging voor Tommy Fury, de Engelse bokser die tot nu toe de enige is die de Amerikaan wist te verslaan in zijn carrière. "Ik bied Tommy Fury drie miljoen dollar voor een rematch van onze bokspartij in 2025. Als hij het voor elkaar krijgt om legaal de Verenigde Staten in te komen, dan stijgt het bedrag naar vier miljoen dollar. Laten we zien wie de ander aan het negeren is", vertelt Paul in een duidelijk statement. Drie miljoen dollar is omgerekend meer dan 2.776.000 euro.

I’m offering Tommy Fury $3M to fight me in 2025. The number is $4M if he can legally get into the US.



Let’s see who is ducking who. — Jake Paul (@jakepaul) March 27, 2025

Eerste partij

De eerste partij tussen Fury en Paul vond in 2023 plaats in Saudi-Arabië. Het duel werd bloedstollend, maar uiteindelijk ging de Engelsman er met de winst vandoor. Via een niet unanieme beslissing pakte Fury de zege, waardoor Paul voor het eerst in zijn carrière verloor. Na de partij met Fury won de verloofde van Jutta Leerdam van Nate Diaz, Andre August, Mike Bourland, Mike Perry en meest recentelijk van Mike Tyson.

Tommy Fury

De achternaam Fury is in de bokswereld een bekende en beruchte naam. Tommy Fury is de jonge broer van het wereldberoemde zwaargewicht Tyson Fury. The Gipsy King was lange tijd de zwaargewichtkampioen van de wereld tot hij kort geleden zijn titels af moest staan aan Oleksandr Usyk. Zijn broertje Tommy Fury is nog aan de weg aan het timmeren in de bokswereld. De Engelsman deed mee aan Love Island en versloeg in zijn loopbaan onder andere Youtube-bokser KSI.

Tommy Fury sent a message to Jake Paul after he called out Anthony Joshua 😂



“Just wanted to remind everybody that bum couldn’t beat me... I’m still your daddy” pic.twitter.com/A3IPjIEYgo — Happy Punch (@HappyPunch) March 26, 2025

Uitdagingen van Paul

Of de partij er daadwerkelijk van gaat komen, is nog maar de vraag. Paul nodigde recentelijk wel meer vechters uit voor een duel met hem. Zo vroeg hij vorige week nog om een partij met zwaargewicht Anthony Joshua en daagde Paul eerder ook oud-UFC-vechter Jorge Masvidal en topbokser Canelo Alvarez uit.