Jake Paul stapt zaterdagnacht opnieuw de ring in. De vechtersbaas én verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam neemt het voor miljoenen euro's op tegen de Mexicaan Julio César Chávez Jr.. Om zich goed voor te bereiden, werkt hij een bijzondere maaltijd naar binnen.

De Amerikaanse ex-Disney-ster heeft op papier nog nooit zo'n sterke tegenstander gekend als Chávez Junior. De 39-jarige Mexicaan was wereldkampioen bij de WBC-bond in 2011 en 2012. Toen was Paul slechts 14 jaar oud en leefde in de anonimiteit.

Krachtvoer

Sinds een jaartje of vijf heeft Paul zich volledig gefocust op de vechtsport. Om zich volledig klaar te maken voor het miljoenengevecht met Chávez Junior, ligt er één dag voor het gevecht een bijzondere maaltijd voor hem klaar. Hij deelt de (gesponsorde) maaltijd met zijn dik 28 miljoen volgers op Instagram.

Het lijkt zijn laatste krachtvoedsel: er is een flinke bak met kipkluiven en hamburgers te zien. Volgens de vechtersbaas de alleen 'hoogste kwaliteit vlees' en gelukkig volledig 'hormoon en antibiotica vrij'.

Jake Paul werkt een bijzondere maaltijd naar binnen:

i Bijzondere maaltijd Jake Paul. IG/jakepaul

Waar is het gevecht met Paul te zien?

Het gevecht tussen Paul en Chávez Jr is te zien op DAZN. De streamingdienst vraagt 19,99 euro aan de kijkers om de strijd te streamen. De avond begint om 02.00 uur 's nachts Nederlandse tijd, vermoedelijk stapt Paul om 05.00 uur de ring in (zaterdag- op zondagnacht).

Gevechten Jake Paul

Het gevecht met Chavez Jr. is de dertiende keer dat Paul de ring instapt. Hij verloor slechts één keer. Dat was in 2023, toen hij in Saoedi-Arabië verloor van Tommy Fury. In november 2024 vocht Paul zijn laatste strijd uit. In een groots gevecht werd bokslegende Mike Tyson - inmiddels 58 jaar oud - na unanieme jurybeslissing verslagen door de influencer.

Dat is direct ook de kritiek die de verloofde van Leerdam veelal op zich krijgt. De gevechten van Paul zijn voornamelijk tegen amateurboksers (vaak influencers) of ex-topboksers op leeftijd. Ook tegen Chávez Jr. heeft Paul een groot voordeel: de Mexicaan is eigenlijk een vechter in het middengewicht, hij weegt normaliter rond de 74 kilogram. Pauls gewicht bij het gevecht tegen Tyson? Liefst 103 kilo.

De kritiek zal hem weinig uitmaken, want hij verdient een dik miljoenenbedrag met het gevecht: