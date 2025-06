Jake Paul staat zaterdag in de ring tegen zijn - op papier - sterkste tegenstander tot nu toe. Hij neemt het op tegen de 39-jarige Julio César Chávez Jr., die tussen 2011 en 2012 de WBC-wereldtitel had in het middengewicht. Lees hier op welke streamingdienst je live naar het gevecht kijkt.

Paul vocht tot nog toe twaalf keer, waarvan hij elf gevechten won. Alleen Tommy Fury, halfbroertje van bokslegende Tyson Fury, was te sterk voor hem. Pauls laatste tegenstander was Mike Tyson, die op het moment van vechten 58 jaar was. Er was veel kritiek op dat onderonsje: de verloofde van Jutta Leerdam zou rustig aan hebben gedaan met de oude boksheld, wat voor een doodsaai gevecht zorgde.

Saai zal het tegen Chávez Jr. niet worden. De Mexicaan heeft een prachtige staat van dienst in het boksen, die vergelijkbaar is met die van Tyson: 54 overwinningen, zes nederlagen en één onbeslist gevecht. En Chávez Jr. is met zijn 39 jaar toch bijna twintig jaar jonger dan The Baddest Man on the Planet.

Puntje van kritiek

Maar ook hier is een kritiekpunt te bedenken: Chávez Jr. weegt normaliter rond de 74 kilo en vecht daarmee in het middengewicht. Pauls gewicht bij het gevecht tegen Tyson? Liefst 103 kilo. The Problem Child deelde de afgelopen periode veel video's op Instagram waarin hij een fat suit aan had, waardoor het niet te zien was hoe afgetraind hij echt was voor zijn volgende gevecht.

Waar is Jake Paul vs. Julio César Chávez Jr. te zien?

Het gevecht tussen Paul en Chávez Jr is te zien op DAZN. De streamingdienst vraagt 19,99 euro aan de kijkers om de strijd te streamen. De avond begint om 02.00 uur 's nachts Nederlandse tijd, vermoedelijk stapt Paul om 05.00 uur de ring in (zaterdag- op zondagnacht).

Het laatste gevecht van Rico Verhoeven was ook op DAZN te zien. De Nederlandse kickbokser versloeg Artem Vakhitov en prolongeerde zo zijn wereldtitel bij Glory.

Tijd voor het echte werk

Paul heeft inmiddels heel veel geld bij elkaar gebokst (mede dankzij de entertainment eromheen) en heeft daarmee al een ranch van 39 miljoen dollar gekocht op Puerto Rico. Daar gaat hij na de Olympische Winterspelen wonen met zijn verloofde Leerdam. De Nederlandse topschaatsster wil eerst nog goud winnen op de olympische 1000 meter, waarna zij aan kinderen zullen beginnen.

De Amerikaanse bokser wil zichzelf ondertussen graag omhoog knokken op de ranglijsten. Hij heeft de influencers en andere vechtsporters inmiddels dus ingeruild voor échte boksers. Volgens BoxRec staat hij momenteel 145e op de wereldranglijst.