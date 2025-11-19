Jake Paul kondigde deze week aan dat hij de ring in zal stappen met bokskampioen Anthony Joshua. Maar de Amerikaan had ook een andere tegenstander op het oog: zijn eeuwige rivaal Tommy Fury. Die was zelfs met een gigantisch bedrag niet te porren voor een gevecht. Paul haalt hard uit naar hem.

Paul zou deze maand eigenlijk vechten tegen Gervonta Davis, maar door beschuldigingen aan zijn adres ging de partij niet door. De ex-vriendin van Davis heeft aangifte gedaan van (zware) mishandeling, wederrechtelijke vrijheidsberoving, ontvoering en het opzettelijk toebrengen van emotioneel leed.

Dus moest de vriend van topschaatsster Jutta Leerdam op zoek naar een andere tegenstander. Daarbij deed hij meerdere vechters een aanbieding van een gigantisch bedrag. "Respect aan iedereen die 'ja' heeft gezegd", schrijft Paul op X. "We hebben alle aanbiedingen op tafel gelegd en een keuze gemaakt." Die viel dus op Joshua.

'Klein jongetje'

De Amerikaan kon het echter niet laten om nog een sneer uit te delen aan zijn eeuwige rivaal Fury. "Raad eens wie er niet wilde, zelfs voor 15 miljoen dollar?", zegt hij zonder de naam van de 26-jarige Brit te noemen. "Je vader bepaalt alles wat je doet. Je bent geen man, maar een jongen. Papa's kleine jongetje."

Tommy Fury is de zoon van voormalig prof-bokser John Fury en de halfbroer van oud-wereldkampioen Tyson Fury. Tommy is tot nog toe de enige die Paul wist te verslaan (in 2023) en daarom aast Jake op revanche.

Probleem

Fury reageert vervolgens dat hij best had willen instemmen met een gevecht. Niet het geld, maar een andere voorwaarde bleek het probleem voor de Brit. "je biedt me een gevecht aan in Amerika... Een plek waarvan je weet dat ik daar niet kan komen. Handig."

"Geef me dezelfde 15 miljoen dollar ergens anders, waar dan ook ter wereld, en ik ben er in acht weken om je de mond te snoeren", vervolgt hij. "Ik herhaal wat ik de eerste keer deed. En 'papa's kleine jongen', als iemand dat hier is, ben jij het. Ik heb je je eerst verlies gegeven." In 2022 werd de ESTA, een vrijstelling voor het visum en bedoeld voor een toeristisch of zakelijk verblijf van maximaal 90 aaneengesloten dagen, van Fury afgewezen. Daardoor kan hij niet verblijven in de Verenigde Staten.

Athony Joshua

Paul neemt het nu dus op tegen Joshua. Er zou een bedrag van 60 miljoen dollar worden uitgeloofd aan beide vechters, ongeacht de uitslag. De 36-jarige Brit werd in 2012 olympisch kampioen en was gedurende twee periodes de houder van de wereldtitels van de WBA, IBF en WBO in het zwaargewicht