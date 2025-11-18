Jake Paul en Anthony Joshua kondigden deze week aan dat ze het tegen elkaar opnemen in de ring. Er wordt al veel gesproken over het gevecht tussen de Amerikaanse entertainer en de tweevoudig zwaargewichtkampioen. Remy Bonjasky heeft al zijn bedenkingen bij het affiche.

Dat zegt de drievoudig K1-wereldkampioen in gesprek met De Telegraaf. Eigenlijk zou de Amerikaanse Paul deze week vechten tegen landgenoot Gervonta Davis, maar door die partij ging een streep wegens beschuldigingen aan het adres van Davis. Zijn ex-vriendin heeft aangifte gedaan van (zware) mishandeling, wederrechtelijke vrijheidsberoving, ontvoering en het opzettelijk toebrengen van emotioneel leed.

Joshua ging de uitdaging aan. Volgens de geruchten krijgen beide vechters, onafhankelijk van de uitslag, liefst 60 miljoen euro. Dat kan met deals en andere zaken nog flink oplopen. "Met dit soort wedstrijden denk ik altijd: het is heel treurig eigenlijk", begint Bonjasky. "Dat er alleen nog bij deze cross-over fights dit soort bedragen worden verdiend. Dat hoort eigenlijk gewoon in de 'normale' sport."

'Gigantisch veel geld'

Hij vindt eigenlijk dat Joshua met zijn staat van dienst ook niet tegen Paul hoort te vechten. De Brit werd in 2012 olympisch kampioen en was gedurende twee periodes de houder van de wereldtitels van de WBA, IBF en WBO in het zwaargewicht "Maar ik kan wel begrijpen dat hij het doet, want het gaat om gigantisch veel geld. Daar zou eenieder het voor doen, ik ook", aldus Bonjasky.

"Zo'n Jake Paul is eigenlijk nog niet goed genoeg, maar krijgt toch de kans om tegen de beste van de wereld te vechten." Qua kracht en ervaring zou Joshua met gemak moeten winnen van de YouTuber en entertainer. Hij heeft dan ook twijfels bij de echtheid van het gevecht als dat niet gebeurt. "Als zo'n gevecht langer dan twee ronden duurt dan geloof ik het al niet meer. Dan is het afgesproken."

De 28-jarige Paul won vorig jaar nog van Mike Tyson, die toen 58 jaar oud was. "Joshua is 36. Dan is hij echt nog wel goed genoeg om Jake Paul de ring uit te slaan. En dat Paul horizontaal de ring uit moet.

Afspraken

Hij sluit ook niet uit dat er andere regels gelden om de strijd eerlijker te maken. "Bij dingen als Boxing Influencers en crossover fights worden er altijd afspraken gemaakt", zegt Bonjasky. "Er worden allerlei dingen aangepast. Dat zal hier niet anders zijn. Als Anthony Joshua helemaal los mag gaan, dan moeten we eigenlijk geen tweede ronde zien."

Dus denkt Bonjasky dat er omwille van het entertainment zal worden afgesproken dat er minimaal twee of drie ronden wordt gevochten. "Ik denk dat er bijvoorbeeld wordt gezegd tegen Joshua: 'als je hem vier ronden laat staan dan krijg je, weet ik veel, twintig miljoen extra.' Ja, dan is die keuze snel gemaakt."