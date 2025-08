Jake Paul is het spuugzat dat mensen zeggen dat zijn gevechten 'nep' zijn en heeft besloten een grote stap te zetten om dat soort geluiden tegen te gaan. De boksende influencer heeft één van de beste advocaten van Amerika ingehuurd om de strijd aan te gaan tegen leugens, zoals hij de beweringen zelf noemt.

De verloofde van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam heeft niemand minder dan Alex Spiro in de arm genomen. Hij is bekend en berucht vanwege zijn harde strijd om de reputaties van zijn cliënten te beschermen. Voor zijn werkzaamheden rekent hij naar verluidt liefst 3000 dollar per uur, maar volgens Daily Mail heeft Paul dat geld wel over voor de diensten van de topadvocaat. Hij stond eerder al X-topman Elon Musk bij.

'Dan zullen er consequenties zijn'

Paul is bang dat alle negativiteit zijn carrière in de weg zit. Hij wil wereldkampioen in het cruisergewicht worden en wil daarnaast ook als zakenman naam maken. Dan zijn alle aantijgingen dat hij zijn gevechten 'verkocht' zou hebben, niet welkom. "Ik ben door meneer Paul gevraagd om zaken te starten vanwege de schade die hij heeft geleden. Als iemand zijn of haar mening gebruikt om hem te beschadigen met leugens, dan zullen er consequenties komen", zegt Spiro in een exclusief statement aan Daily Mail.

Naomi Osaka

De Amerikaanse topadvocaat heeft al veel succesvolle werkzaamheden verricht voor andere beroemdheden. Onder anderen toptennisser Naomi Osaka vocht tegen een voormalig coach, die levenslang geld eiste voor zijn werk met haar en de daarbij behorende verdiensten. Hij verdedigde ook al de belangen van acteur Alec Baldwin en rapper Jay-Z. Al zijn zaken met en voor de beroemdheden won hij of werden geseponeerd. Nu is Paul dus zijn volgende cliënt.

Geloofwaardheid én eigen merk beschermen

Paul won als bokser al twaalf gevechten, maar critici zetten bij sommige overwinningen vraagtekens. Vooral de zeges tegen media-persoonlijkheden en beroemdheden liggen volgens sommigen onder een vergrootglas. Er wordt daarvan gezegd dat ze nep en verkocht zijn, zodat Paul telkens als winnaar uit de ring zou stappen. Met deze nieuwe stap laat Paul volgens Daily Mail zien dat hij niet alleen zijn eigen merk probeert te beschermen, maar ook de geloofwaardigheid van de sport.

'Paul zendt een duidelijke boodschap: beweringen zonder onderbouwing worden niet meer getolereerd en hij is bereid om juridische stappen te ondernemen en consequenties op dergelijke uitspraken te zetten die tegen hem geuit worden', sluit de Engelse tabloid het nieuws af.