De vader van Tommy en Tyson Fury heeft een duidelijk beeld van hoe de partij tussen Jake Paul en Anthony Joshua zal verlopen. De man die als coach zijn zoon voorbereidde op een partij met de Amerikaan denkt dat de verloofde van Jutta Leerdam geen schijn van kans maakt.

Onlangs werd de partij tussen Paul en Joshua officieel aangekondigd. In eerste instantie zou de verloofde van Leerdam tegen Gervonta Davis vechten, maar die partij ging niet meer door omdat Davis aangeklaagd is voor onder andere kidnapping en mishandeling van zijn ex-vriendin. Joshua hintte al langer naar een partij met Paul en hij stapte dus in voor Davis. De Engelsman uit Londen is een meervoudig kampioen in het zwaargewicht en hij bokste tegen grote namen als Oleksandr Usyk, Andy Ruiz en Francis Ngannou.

Familie Fury

Als er iemand een gedegen voorspelling kan doen over die partij, dan is het wel John Fury. Hij bereidde eerder zijn zoon Tommy Fury voor op een partij met Paul. De Engelse bokser is nog altijd de enige knokker die een overwinning pakte tegen Paul. Joshua vocht nog nooit een professionele partij tegen Tyson Fury. De wedstrijd hing meermaals in de lucht en beide Engelsmannen stonden niet onwelwillend tegenover een wedstrijd, maar de bokspromotors boekten de wedstrijd nog nooit.

Eerder dit jaar gaf John Fury al een voorspelling over hoe hij denkt dat een partij tussen Paul en Joshua zal lopen. Hij richt zich daarbij direct tot laatstgenoemde. "Ik wens Anthony Joshua heel veel succes. Maar Anthony, luister naar me. Laat je niet pakken door die Jake Paul. Niet doen, nog niet voor een miljard dollar. Echt niet doen zoals alle andere het deden. Als jullie vechten, dan sla je hem morsdood. Anthony Joshua kan Jake Paul nog met zijn penis knock-out slaan. Als Joshua hem niet knock-out slaat, dan is er sprake van matchfixing."

'Papa's kleine jongetje'

Via sociale media haalde Paul al uit naar Tommy Fury, de zoon van John. "Raad eens wie er niet wilde, zelfs voor 15 miljoen dollar", zei Paul over Fury die blijkbaar 'nee' zei tegen een rematch. "Je vader bepaalt alles wat je doet. Je bent geen man, maar een jongen. Papa's kleine jongetje." Fury won de eerste partij met Paul op een jurybeslissing.