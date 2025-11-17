Jake Paul gaat dit jaar nog vechten tegen bokslegende Anthony Joshua. De partij hing de afgelopen dagen al in de lucht, maar de Amerikaanse influencer en verloofde van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam maakte het maandag 17 november officieel.

Op vrijdag 19 december nemen de twee het tegen elkaar op in Miami. Het gevecht tussen Paul en Joshua wordt live uitgezonden op streamingsdienst Netflix. In Nederlandse tijd zal dat gevecht op zaterdag 20 december om 02.00 uur 's nachts te zien zijn. De partij tussen de twee boksers wordt een officieel duel en dus geen demonstratiepartij. Ook opmerkelijk is dat het in de zwaargewichtsklasse gehouden zal worden.

De 28-jarige Paul zit tussen het cruiserweight en zwaargewicht in en zal dus nog wat aan moeten komen om op het goede gewicht uit te komen. De 36-jarige Joshua maakte naam en faam door als zwaargewicht zowel olympisch kampioen als wereldkampioen bij diverse bonden te worden. Zijn bekendste gevechten zijn die tegen Oleksandr Usyk, van wie hij twee keer verloor.

KO in laatste gevecht

Sinds zijn laatste nederlaag tegen de Oekraïner vocht Joshua nog vijf keer, waarvan hij vier partijen won. Zijn laatste gevecht was op 21 september 2024 tegen Daniel Dubois voor de wereldtitel bij de IBF. Dubois ging er toen met de zege vandoor na een K.O. op Joshua. Joshua en Paul gaan nu vechten om een veel grotere prijzenpot dan ooit tevoren. Volgens de geruchten krijgen beide vechters, onafhankelijk van de uitslag, liefst 60 miljoen euro. Dat kan met deals en andere zaken nog flink oplopen.

Gevecht Jake Paul geannuleerd

Jake Paul zou eigenlijk afgelopen weekend moeten vechten tegen Gervonta 'Tank' Davis, maar door dat duel ging op het laatste moment een streep. Zijn tegenstander wordt ervan verdacht zijn ex-vriendin mishandeld te hebben en er loopt inmiddels een nieuwe rechtszaak tegen hem. Daardoor wilde Paul niet meer vechten tegen hem en werd het duel geannuleerd. Wel was Paul nog van plan om in 2025 sowieso nog in actie te komen. Dat gaat dus vlak voor Kerstmis gebeuren tegen Joshua.

Jake Paul en Jutta Leerdam

Door de annulering was Paul een weekend vrij en kon hij zijn verloofde Jutta Leerdam volgen tijdens haar World Cup in Salt Lake City. Hoewel dat ook in Amerika was, keek Paul naar de gouden race op de 1000 meter voor de televisie.