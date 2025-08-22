Jamal Ben Saddik heeft tijdens de persconferentie voor Glory 103 aandacht gevraagd voor de situatie in Palestina. Het zwaargewicht droeg een speciaal shirt en tegenover Sportnieuws.nl bevestigde de knokker dat hij een statement wilde maken.

Op de persconferentie bevestigde Ben Saddik al dat hij het shirt, met daarop een Palestijnse vlag op de borst, met een specifiek doel had aangedaan. "Ik wil mijn broeders en zusters in Palestina laten weten dat ik dit voor hun doe. Ik wil ze laten zien dat mijn gebeden naar ze uit gaan en dat ze in mijn hart zitten. Het is zo'n gekke wereld dat hier niets tegen wordt gedaan", waarna Ben Saddik een applaus kreeg van de aanwezige pers.

'Mensen moeten zich meer uiten'

Tegenover Sportnieuws.nl vertelt Ben Saddik ook dat hij met deze actie mensen hoopt aan te sporen zich ook te uiten over de mensonterende situatie. "Zeker. Het is waanzinnig dat hier tot op de dag van vandaag nog niets tegen gebeurd. Het is echt gek, we leven in een hele gekke tijd. Als je je mening al niet mag geven openlijk en je onderdrukt wordt om iets niet aan te doen of iets niet te zeggen. Dat vind ik heel gek."

"Dit is voor mij ook gewoon een statement. Dat ik aan mijn broeders en zusters denk in Palestina. Wat daar tot op de dag van vandaag gebeurd en al twee jaar bezig is. Dat is gewoon afschuwelijk. Dat de mensheid dan toekijkt en niets doet of niets durft te zeggen, dat is nogmaals echt waanzinnig", zo besluit Ben Saddik zijn betoog over het statement dat hij voor Palestina maakte.

Uit de hand gelopen staredown

Ben Saddik had ook een traditionele staredown met zijn opponent van zaterdag: Levi Rigters. De twee lieten zien dat ze zo scherp als een mes zijn en vlogen elkaar aan tijdens die staredown. "Ik denk dat hij vooral nerveus en gespannen was. Ik denk dat hij de druk niet kan hendelen. Hij weet wat hem morgen te wachten staat", zo is Ben Saddik zelfverzekerd richting de belangrijke zwaargewichtpartij.