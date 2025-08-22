Een opvallend incident bij Glory. Daar liep de staredown tussen Levi Rigters en Jamal Ben Saddik vrijdag uit de hand. De twee kickboksers daagden elkaar voor het oog van journalisten uit en dat eindigde in een opstootje. Na afloop gaven ze uitleg aan Sportnieuws.nl. "Ik denk dat hij de druk niet aan kan."

De twee nemen het het zaterdagavond tijdens Glory 103 tegen elkaar op. Bij de weging ging het duo elkaar te lijf. De staredown begon eerst nog ogenschijnlijk vriendelijk, maar daar bleek al snel geen sprake meer van. Ben Saddik hield zijn handen lange tijd op de rug, terwijl Rigters zijn vuisten op ooghoogte van de Marokkaanse Belg hing. Vervolgens liep het uit de hand.

Mensen grijpen in

Beide vechtersbazen daagden elkaar uit en Rigters was zichtbaar aan het lachen. Toen hij de arm om de nek van Ben Saddik legde, ging het mis. Hij wilde Rigters aanvliegen, waarna anderen tussenbeiden kwamen in het Steigenberger Hotel in Amsterdam.

Tegenover Sportnieuws.nl vertelde Rigters na het incident dat het geen vooropgezet plan was om hem uit te dagen. "Nee, dat niet. Zulke dingen gebeuren gewoon. Het is niet per se mijn stijl, ik ga gewoon gewoon een staredown doen en klaar. Maar als iemand dan te dichtbij komt en gaat aanraken, dan kan het fysiek worden. En dat gebeurde."

Ben Saddik denkt wel te weten waarom hij en Rigters elkaar te lijf gingen. "Ik denk dat hij vooral nerveus en gespannen was. Ik denk dat hij de druk niet kan hendelen. Hij weet wat hem morgen te wachten staat."

Naderhand leek het ook nog onvriendelijk te worden achter de schermen. Plots snelde alle beveiliging naar een plek uit het zicht van de camera's. Volgens Ben Saddik viel het daar wel mee met de schermutselingen. "Iedereen rende daar naar achter, maar ik weet niet waarom. Er gebeurde helemaal niks."

Belangrijk duel tussen Ben Saddik en Rigters

Het gevecht tussen Ben Saddik en Rigters is een belangrijk duel. De winnaar plaatst zich namelijk voor het vierde Last Heavyweight Standing-toernooi van Glory. Daar valt uiteindelijk plaatsing voor het eindtoernooi in december te verdienen.

De deelname van Ben Saddik is niet onbesproken. De vechter werd deze zomer veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege witwassen en oplichting.

Het gevecht is zaterdagavond te zien bij DAZN. Ben Saddik en Rigters stappen rond 22.30 uur de ring in. Ook andere bekende namen als Chico Kwasi (tegen Ait El Hadj) en Nabil Khachab (tegen Nathan Cook) komen eerder op de avond al in actie.