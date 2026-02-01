De Amerikaanse bokser Jarrell Miller won op zaterdag zijn zwaargewichtgevecht in New York. Alleen verloor hij tijdens het duel wel iets anders: zijn toupet.

De meeste kalende mannen vinden het niet leuk dat hun haarlijn naar achteren trekt of dat de haren dunner worden. Daarom nemen sommigen de nodige maatregelen. De één vliegt naar Turkije voor een haartransplantatie, terwijl de ander hoopt op een wondershampoo. De 37-jarige Miller bleek ook enkele problemen te hebben met zijn kapsel, en bedacht daarom een oplossing.

Toupet

De bokser plakt namelijk een toupet op zijn hoofd. Al blijft deze niet altijd even goed zitten. Dat bleek op zaterdag, toen Miller het in Madison Square Garden opnam tegen Kingsley Ibeh. Hij kreeg de nodige klappen te verwerken, waardoor zijn haarstuk begon los te laten.

Toen hij merkte dat zijn toupet loszat, trok hij het haarstuk van zijn hoofd en gooide het met een brede glimlach het publiek in. Lang bleef dat gênante moment niet hangen: Miller won het gevecht uiteindelijk alsnog.

Verklaring

Na afloop vertelde Miller waarom hij een toupet draagt. Volgens hem ligt het niet per se aan een terugtrekkende haarlijn, maar aan een verkeerde keuze onder de douche. "Ik kwam bij mijn moeder thuis en ik zag een paar shampooflessen op tafel", zo stak de 37-jarige bokser af.

Hij vervolgde: "Ik heb daar mijn haar mee gewassen en het was iets als ammoniakbleekmiddel. Ik ben letterlijk al mijn haar kwijtgeraakt, nog maar twee dagen geleden."

Miller wilde niet met een kale kop in de ring verschijnen, dus besloot hij actie te ondernemen. "Dus ik belde mijn manager en zei: 'regel van die manen voor mij', en ik heb het er toen snel even opgeplakt."

Verbazing

het moment met Miller zorgde in ieder geval voor veel verbazing. Ook bij DAZN-commentator Chris Mannix: "Ik heb al veel gezien in het boksen, maar dit heb ik nog nooit gezien", verklaarde hij.