"Het is nog niet rond." Dat is het eerste geluid dat klinkt uit het kamp van topbokser Anthony Joshua, die dicht bij een gevecht is met Jake Paul. Komt er een akkoord, dan stroomt het geld binnen bij de Amerikaan en zijn verloofde Jutta Leerdam.

Paul zou eigenlijk vrijdag 14 november vechten tegen Gervonta Davis. Maar Tank misdroeg zich en werd door zijn ex-vriendin aangeklaagd. Ze spande een rechtszaak aan vanwege mishandeling, kidnapping en het opzettelijk veroorzaken van emotionele schade. Netflix en bokspromotor MVP wisten genoeg en schrapten de partij. Wel zeiden ze erbij om nog een gevecht te zoeken voor Paul eind 2025.

Die lijkt er te komen, tegen voormalig zwaargewichtkampioen Joshua. De 36-jarige Engelsman vocht sinds september 2024 niet meer, toen hij verslagen werd door Daniel Dubois. Het gevecht tussen Paul en Joshua vindt mogelijk plaats in een belangrijke maand voor Leerdam. Eind 2025 strijdt zij om tickets voor de Olympische Winterspelen van Milaan.

Miljoenen stromen binnen voor Paul, Leerdam én Joshua

"Het is nog niet rond", vertelde Joshua's promotor Eddie Hearn aan Daily Mail Sport. 'Er is veel over over te doen geweest over en weer. Ik denk dat Jake Paul gek zou zijn om het gevecht aan te gaan, maar we zijn in gesprek", erkende hij. "We hadden het over een heel bescheiden gevecht voor AJ, maar er is een kans om 50 keer meer geld te verdienen. Mensen die er kritiek op hebben, moeten eerlijk zijn: wat zou jij doen in AJ's schoenen?"

De geluiden gaan dat er 140 miljoen pond te verdelen is. Dat is omgerekend bijna 160 miljoen euro. Volgens het eerder genoemde medium wordt die buit eerlijk verdeeld. De onderhandelingen zouden zich in de laatste fase bevinden. Een van de discussiepunten is om het gevecht op Netflix uit te zenden. De streaminggigant werkt momenteel samen met Joshua aan een documentaire. Paul vocht tegen Mike Tyson al eens op de streamingdienst en ook zou Netflix het gevecht met Davis uitzenden.

Waarschuwing aan Paul

Volgens Hearn was het niet de route die Joshua had uitgestippeld richting zijn rentree. De bokspromotor hoopte zijn pupil ergens op een undercard te laten vechten, om vervolgens in 2026 het grote doel te realiseren: een partij tegen Tyson Fury. "Nadat het gevecht tussen Paul en Davis niet doorging, hebben we gebeld en we praten erover. We zullen zien of Pauls interesse echt is", aldus Hearn.

"Zou het geweldig zijn voor Joshua's nalatenschap? Nee. Maar ik zal je vertellen wat het wel is: tweevoudig wereldkampioen zwaargewicht en een olympische gouden medaille. Dit is een kans voor Paul. Respect als hij de ring in wil, want AJ zal er geen doekjes om winden."