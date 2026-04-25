Kickboksers gaan volledig door het lint bij Glory 107

De spanning liep zaterdagavond hoog op tussen Mohamed Amine en Luis Tavarez bij Glory 107. De twee kickboksers namen het tegen elkaar op in de ring. Nadat de bel van de eerste ronde klonk, besloten de twee niet te stoppen, maar door te gaan. De scheidsrechter had het er maar druk mee om de twee uit elkaar te halen.

Er leek vrijdagavond tijdens de persconferentie geen sprake van bad blood tussen Amine en Tavares. Desondanks liep de spanning tussen de twee hoog op toen ze zaterdag tegenover elkaar in de ring stonden tijdens Glory 107. Tijdens de eerste ronde deelde Amine een knockdown uit aan Tavares met een rake trap in zijn lever.

De voor Marokko uitkomende kickbokser vond dat blijkbaar nog niet genoeg, want nadat de bel aan het einde van de eerste ronde klonk, besloot hij om niet direct naar zijn hoek te gaan en rust te nemen, maar door te gaan met vechten. Tavares ging daar op zijn beurt in mee en zo ging het gevecht ook na de bel gewoon door, waardoor de scheidsrechter het maar druk had om de twee uit elkaar te krijgen.

Unanieme beslissing

Vanaf de tweede ronde nam Tavares de overhand. In de derde ronde voegde hij daar nog een knockdown aan toe, waardoor hij uiteindelijk aan het langste eind trok en de partij won op basis van een unanieme beslissing.

Glory 107

Glory 107 belooft een avond vol interessante partijen. Het hoofdgevecht is een titelgevecht tussen Donovan Wisse, de kampioen in de middengewichtdivisie, en Chico Kwasi, de kampioen in de weltergewichtdivisie. Beiden vechten onder de Surinaamse vlag. De twee hebben al langere tijd de wens uitgesproken om tegen elkaar te vechten en krijgen zaterdagavond die kans.

Als het Kwasi lukt om Wisse te verslaan, wordt hij de derde vechter binnen Glory die gelijktijdig kampioen is in twee gewichtsklassen. Eerder lukte dat alleen Robin van Roosmalen en Alex Pereira, die tegenwoordig bij de UFC onder contract staat.