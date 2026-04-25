Glory 107 belooft volop spektakel. Zo staat er een titelgevecht tussen Donovan Wisse en Chico Kwasi in de middengewichtdivisie op het menu en wordt er nog wat unfinished business afgehandeld tussen zwaargewichten Nico Horta en Tariq Osaro. Volg alle gevechten hier live.

Mohamed Touchassie wilde waarschijnlijk op tijd naar huis. Nadat hij in de eerste ronde even op gang moest komen tegen Jimmy Livinus Omani, ging hij in de tweede ronde flink tekeer een deelde twee knockdowns uit. Daarmee was de partij in principe al beslist. "Ik heb goed werk verricht", oordeelde hij dan ook na afloop over zichzelf.

Unanieme overwinning voor Latescu

De lichtzwaargewichten zijn goed vertegenwoordigd tijdens Glory 107. In totaal staan er liefst zes partijen binnen de gewichtsklasse op het programma. Na drie ronden waarin met vlagen mooi gevochten werd, won de 24-jarige Stefan Latescu van Iuri Fernandes op basis van een unanieme jurybeoordeling.

Nabil Khachab wint na extra ronde

Het gevecht tussen Errol Koning en Nabil Khachab ging zo gelijk op, dat de jury na drie ronden een gelijkspel noteerde. Er werd daarom een extra ronde aan het gevecht toegevoegd om het gevecht te beslissen. In de vierde ronde was het Khachab die er zijn bijnaam The Tank eer aan deed en nog de meeste energie in zijn tank had tegen de veertigjarige Koning en het gevecht uiteindelijk won. Hoewel het er tijdens de persconferentie niet heel vriendschappelijk aan toe ging, toonden de twee in de ring wel sportiviteit naar elkaar. Na het gevecht zochten ze elkaar direct op om elkaar te omhelzen.

'Zwaar gevecht'

Mohammed Hamdi debuteerde afgelopen februari in de lichtzwaargewichtdivisie en nam het zaterdag op tegen de Roemeen Alin Nechita. Het gevecht ging redelijk gelijk op, waardoor de jury verdeeld was in zijn beslissing. Uiteindelijk trok Hamdi aan het langste eind. "Het was een zwaar gevecht", reageerde hij dan ook na afloop.

Spanning loopt hoog op tussen Amine en Tavares

Mohamed Amine en Luis Tavares zorgden voor de nodige sensatie tijdens het tweede gevecht van de main card. Amine deelde in de eerste ronde een knockdown uit aan Tavares met een rake trap in zijn lever, maar vond dat waarschijnlijk nog niet genoeg, want nadat de eerste bel klonk, bleef hij doorgaan met vechten. Tavares ging daar in mee en zo duurde het gevecht ook na de eerste ronde gewoon voort. Tijdens de tweede ronde nam Tavares de overhand. In de derde voegde hij daar een knockdown aan toe, waardoor hij uiteindelijk op basis van een unanieme jurybeslissing won.

Mooi debuut voor Boutasaa

Na vijf partijen in de Superfight Series trapten debutanten Cedric Do en Mohammed Boutasaa de main card van de avond af. Vanaf de tweede ronde nam Boutasaa de overhand en domineerde de ring. Dat resulteerde in een knockdown voor de Fransman in de derde ronde. Do stond weer op en vocht de partij uit, maar de overwinning was onbetwist voor Boutasaa.

Superfight Series

Michael Samperi - Said Kabil

Antonio Krajinović - Valentin Knau

Clayton Raven - Albert Ugrincic

Deniz Demirkapu - Mohamed Hamami

Rade Opacic - Colin George

Titelgevecht

Het hoofdgevecht van de avond is het titelgevecht tussen Wisse, de kampioen in de middengewichtdivisie, en Kwasi, de kampioen in de weltergewichtdivisie. Beiden vechten onder de Surinaamse vlag. De twee hebben al langere tijd de wens uitgesproken om tegen elkaar te vechten en krijgen zaterdagavond die kans. Als het Kwasi lukt om Wisse te verslaan, wordt hij de derde vechter binnen Glory die gelijktijdig kampioen is in twee gewichtsklassen. Eerder lukte dat alleen Robin van Roosmalen en Alex Pereira, die tegenwoordig bij de UFC onder contract staat.

Daarvoor moet Kwasi echter eerst zijn landgenoot verslaan, en dat zal een lastige opgave worden. Wisse wordt door sommigen gezien als de beste pound-for-pound-kickbokser van Glory en brak eerder al een record van Pereira door zijn titel zeven keer te verdedigen. Als Wisse wint, behoudt hij voor de achtste keer zijn titel. Eerder deden onder anderen Michael Boapeah, Sergej Braun en Ulric Bokeme al tevergeefs een poging om Wisse’s titel af te nemen. Voor hem valt er inmiddels weinig meer te behalen in de middengewichtdivisie. Daarom zal hij na het gevecht tegen Kwasi de overstap maken naar een hogere gewichtsklasse: de lichtzwaargewichtdivisie.

Unfinished business

De tweede hoofdpartij van de avond is een gevecht in de zwaargewichtdivisie tussen Horta en Osaro. Enkele maanden geleden zouden zij het al tegen elkaar opnemen in de strijd om de zwaargewichttitel na het vertrek van Rico Verhoeven, maar Horta raakte geblesseerd. Uiteindelijk ging Osaro onderuit tegen Mory Kromah, de huidige kampioen van de divisie. Hieronder volgt de volledige line-up van Glory 107.