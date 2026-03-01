Kickboksicoon Rico Verhoeven gaat over een aantal maanden de uitdaging van zijn leven aan: een boksgevecht tegen de onbetwiste wereldkampioen Oleksandr Usyk. Om zich goed voor te bereiden treft de Nederlander harde maatregelen; maandag start zijn grootste trainingskamp ooit.

Dit weekend werd bekend dat de inmiddels 36-jarige Verhoeven dit voorjaar een gevecht krijgt tegen de gevreesde bokskampioen Oleksandr Usyk (39). Ze gaan op zaterdag 23 mei 2026 in Egypte de ring in, bij de Piramiden van Gizeh. De inzet is hoog: de twee kemphanen strijden om het wereldkampioenschap boksen van de bond WBC.

Onbetwiste wereldkampioenen

Afgelopen zomer kroonde Usyk zich tot de onbetwiste wereldkampioen binnen het boksen. De Oekraïner sloeg Daniel Dubois knock-out in Wembley, waardoor hij drie titels van verschillende boksbonden verdedigde en een vierde won. Sindsdien wordt het zwaargewicht gezien als de onbetwiste wereldkampioen.

Direct na zijn gevecht somde Usyk een aantal potentiële volgende tegenstanders op, onder wie Anthony Joshua en Joseph Parker. Het werd uiteindelijk Verhoeven, die eind 2025 afscheid nam van het kickboksen, waarin hij tot dan toe de onbetwiste wereldkampioen was bij Glory.

Trainingskamp

Usyk lijkt als favoriet de ring in te stappen tegen Verhoeven, gezien zijn jarenlange ervaring. Verhoeven deed, buiten trainingen om, de laatste jaren haast geen bokservaring op tijdens wedstrijden. Hoewel er sprake is van enige overlap tussen boksen en kickboksen, verschillen de sporten sterk van elkaar. De Nederlander treft dan ook harde maatregelen in zijn voorbereiding.

Maandag gaat Verhoevens "grootste trainingskamp ooit" van start. Zo deelde hij daags voordat zijn kamp begint in een video op Instagram. Het Nederlandse zwaargewicht gaat gedurende twaalf weken intensief trainen om zich voor te bereiden op zijn bokspartij tegen Usyk. Ook neemt hij in de video plaats op de weegschaal om zijn startpunt te meten. Die noteert 126.4 kilogram. "Er is werk te doen. Let's go", concludeert Verhoeven vervolgens.