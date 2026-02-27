Kickboksicoon Rico Verhoeven heeft zijn zinnen volgens zijn trainer Dennis Krauweel al maanden op het boksen gezet. De Nederlander zou zich al sinds oktober - nog vóór zijn definitieve afscheid bij Glory - volledig hebben gefocust op het boksen.

Het hing al even in de lucht, maar vrijdag werd het officieel aangekondigd: Verhoeven gaat zijn vechtsportgeluk beproeven binnen het boksen. Nadat lange tijd onduidelijk was binnen welke discipline van de vechtsport Verhoevens toekomst zou liggen, maakte de Nederlander recentelijk een einde aan de geruchtenmolen.

Sinds Verhoeven eind november 2025 aankondigde te vertrekken bij Glory, leek het lange tijd onduidelijk of The King of Kickboxing zijn carrière zou vervolgen binnen MMA of boksen. Dat leken in ieder geval de twee meest logische vervolgstappen. De geruchtenmolen draaide dan ook op volle toeren. Geregeld klonk het dat Verhoeven dichtbij een overstap naar de UFC stond, of juist een boksgevecht tegen een bekende bokser zou aangaan.

Trainingen met Peter Fury

Volgens Verhoevens trainer Dennis Krauweel, focussen Verhoeven en hij zich al sinds afgelopen oktober op het boksen. Dat onthulde hij in gesprek met De Telegraaf. Op dat moment - ruim een maand voordat hij zijn handschoenen in figuurlijke zin op het canvas legde bij Glory - zou er al intern besloten zijn dat er een nieuwe stap zou worden gezet.

Krauwel is vanaf dat moment bijna wekelijks afgereisd naar Engeland, waar trainingen plaatsvonden met Peter Fury, de oom van bokslegende Tyson Fury en tevens al lange tijd onderdeel van 'Team Rico'.

Favoriet

Usyk kroonde zich afgelopen zomer tot de onbetwiste wereldkampioen bij liefst vier verschillende boksbonden toen hij Daniel Dubois in Wembley knock-out sloeg. Hij won daarmee bij vier verschillende bonden de titel, alhoewel hij drie daarvan al in bezit had. De Oekraïner lijkt met zijn bokservaring dan ook de favoriet, maar volgens Krauweel heeft Verhoeven in de loop der jaren veel ervaring opgedaan binnen het boksen.

"Rico bokst al bijna veertien jaar met de top van de wereld in trainingskampen. Vanaf zijn 22e jaar staat hij in voorbereidingen op gevechten met zwaargewicht-boksers slopende ronden af te werken". aldus Krauweel. Ook Fury is razend enthousiast over het gevecht. "Twee van de grootste zwaargewichten in de geschiedenis in hun eigen sporten gaan elkaar te lijf. Dit wordt werkelijk gigantisch", liet hij weten vanuit Engeland.