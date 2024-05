TV-gids: op deze zender kijk je live naar Glory 92 met Levi Rigters en Donovan Wisse

Glory 92 belooft een geweldig evenement te worden. In Ahoy staat er een titelgevecht op het programma van Donovan Wisse én Levi Rigters stapt in de ring. Bekijk hier wanneer en op welke zender je inschakelt voor Glory 92.

Donovan Wisse gaat zaterdag in Ahoy zijn Glory-titelgordel verdedigen tegen Ulric Bokeme in het middengewicht. Wisse is geboren in het Surinaamse Paramaribo en zei tegen Sportnieuws.nl dat zijn Zwitsere tegenstander eigenlijk geen titelgevecht waard is. "Hij staat tegenover mij, dus ik moet laten zien dat hij het niet waard is en waarom."

Levi Rigters

Levi Rigters komt in actie bij het zwaargewicht. Hij zou eigenlijk tegen Jahfarr Wilnis vechten, maar neemt het op tegen Nico Horta. De 38-jarige Wilnis moest afhaken met een hamstringblessure. Voor Horta betekent het zijn debuut bij Glory en dat direct tegen Rigters. Dat is bijzonder, aangezien alleen Rico Verhoeven hoger staat op de ranking dan Rigters.

De 28-jarige Rigters hoopt op een titelgevecht tegen Verhoeven. Ze vochten al één keer tegen elkaar, maar dat was tijdens de Glory Grand Prix. De twee troffen elkaar in de finale, nadat ze allebei al twee wedstrijden hadden gevochten. Rigters verloor en wil nu een keer met een fris lichaam tegenover zijn voorbeeld en concurrent staan.

Nog meer gevechten in het middengewicht

Niet alleen de kampioen (Wisse) en de nummer één (Bokeme) vechten tegen elkaar, ook de nummer twee (Michael Boapeah) en de nummer drie (Serkan Ozcaglayan) staan tegenover elkaar in Rotterdam. Het gevecht tussen Boapeah en Ozcaglayan is er één tussen twee Hagenezen.

Boapeah zei tegen Sportnieuws.nl: "Wij zijn twee jongens uit de 85-kilogramdivisie en komen allebei uit Den Haag, dus het is meer de vraag wie de King van Den Haag is in onze gewichtsklasse."

Zender Glory 92

Glory 92 is op zaterdag 18 mei live te volgen op Videoland. De main card-gevechten beginnen om 20:00 uur. Een abonnement op de streamingsdienst kost vijf euro per maand.

Fight card Glory 92

Hieronder vind je het volledige schema van Glory 92 (laatste gevecht van de avond bovenaan):



Middengewicht (kampioenschap)

Donovan Wisse - Ulric Bokeme



Zwaargewicht

Levi Rigters - Nico Horta



Middengewicht

Michael Boapeah - Serkan Ozcaglayan

Sergej Braun - Mohamed Touchassie



Weltergewicht

Jay Overmeer - Teodor Hristov



Vedergewicht

Jan Kaffa - Denis Wosik

Ahmad Chikh Mousa - Berjan Peposhi



Middengewicht

Juri de Sousa - Imad Hadar



Lichtzwaargewicht

Anis Bouzid - Mory Kromah



Weltergewicht

Don Sno - Figuereido Landman