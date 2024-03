Rico Verhoeven reageert op Grand Prix-winst: 'Alsof ik ben overreden door drie vrachtwagens'

Na een geweldig toernooi kroonde Rico Verhoeven zich zaterdagavond tot de winnaar van de Glory Grand Prix in Arnhem. 'The King of Kickboxing' nam het in de laatste partij op tegen Levi Rigters. Na twee rondes was dit gevecht afgelopen, Verhoeven reageerde voor de camera van Sportnieuws.nl op zijn overwinning.

Verhoeven ging het toernooi in als favoriet en heeft de verwachting waargemaakt. Via zeges op Sofian Laidouni, Nabil Khachab en Levi Rigters claimde hij de prijs van 500.000 dollar.

'Overreden door drie vrachtwagens'

Verhoeven won uiteindelijk de Grand Prix, maar gaf achteraf voor de camera wel aan dat hij het zwaar had gehad: ''Het voelt alsof ik ben overreden door drie vrachtwagens. Dan zeg je, maar hoe weet je hoe dat voelt? Maar geloof me, dit was next level. Het is niet fijn.'' Bekijk het hele interview met Verhoeven hieronder.

Verhoeven haalt uit naar Ben Saddik

Na Verhoeven zijn tweede partij, die hij tegen Nabil Khachab vocht gebeurde er iets opmerkelijks. Jamal Ben Saddik, die aanwezig was bij de Grand Prix om Khachab te steunen, zocht na afloop van het gevecht ruzie met Verhoeven en probeerde een trap uit te delen. Daar was Verhoeven niet van gediend, hij reageerde achteraf op het incident: ''De beelden spreken voor zich. Het is ontoloreerbaar gedrag van mensen die naar mijn mening niet thuis horen in de ring.''

