'Maakt het leuker om het tegendeel te bewijzen': invaller Nico Horta debuteert bij Glory tegen Levi Rigters

Nico Horta stapt op 18 mei voor de eerste keer de ring in bij Glory. De 32-jarige vechter uit Rotterdam werd opgetrommeld voor een gevecht tegen Levi Rigters, nadat Jahfarr Wilnis zich afmeldde. Ondanks zijn weinige ervaring in de top is Horta vol vertrouwen dat hij zich gaat bewijzen. "Ik pas makkelijk in die divisie van Glory", zegt hij zelfverzekerd.

Het gevecht kwam tot stand omdat Horta is aangesloten bij sportschool ARJ Trainingen, waar meer vechters van Glory trainen, onder anderen wereldkampioen lichtzwaargewicht Tarik Khbabez en Michael Boapeah. "Er is altijd gezegd dat het zwaargewicht een gewichtsklasse is waar veel kan gebeuren", vertelt Nico Horta aan Sportnieuws.nl-verslaggever Giovanni Tjin.

Levi Rigters vecht tóch op Glory 92: 'Een sterke grote gast, voor het grote publiek misschien niet bekend' Geluk voor Levi Rigters: hij vecht toch tijdens Glory 92 in Rotterdam. Glory heeft na de afmelding van Jahfarr Wilnis (38) nog een vervanger gevonden. Een debutant stapt de ring in tegen de 28-jarige Rigters: Nico Horta.

Klaarstomen

"Dus zeiden ze tegen mij: 'Nico zorg dat je klaar bent, want jij kan zo meedraaien in de top. Er hoeft maar iets te gebeuren en dan pakken we die kans'." En die kans kwam er voor Horta, omdat de 38-jarige Jahfarr Wilnis zich afmeldde voor de partij tegen Rigters vanwege een hamstringblessure. Nu vecht Horta dus tegen Rigters. "Hij is een vechter net als alle anderen. Iedereen kan winnen of verliezen."

Horta moet snel klaar worden gestoomd voor de partij op 18 mei in zijn Rotterdam. "Ik was al in voorbereiding op een gevecht, nog niet heel ver. Maar ik train alweer een langere tijd, dus het is ook niet zo dat ik vanuit niets kom", verzekert Horta. Ondanks dat het zijn debuut wordt, is de vechter zelfverzekerd. "Zonder te veel naast mijn schoenen te lopen: ik pas makkelijk in die divisie van Glory en dat ga ik de 18e laten zien."

Onderschatting

Horta denkt dat het publiek hem gaat onderschatten. "Ze hebben mij nog nooit gezien en nog nooit van mij gehoord. Het maakt het voor mij alleen maar leuker om het tegendeel te bewijzen en te laten zien wat ik in mijn mars heb", benadrukt Horta, die ondanks zijn leeftijd nog snode plannen heeft voor de komende jaren. "Als het niet als kampioen is, dan zeker als nummer één contender."